Dikkat Çekici Gerçek Bir Hikaye: Scarlett Johansson "Featherwood" Filmiyle Geri Dönüyor!
Dikkat Çekici Gerçek Bir Hikaye: Scarlett Johansson "Featherwood" Filmiyle Geri Dönüyor!
Scarlett Johansson, 'Featherwood' adlı gerçek bir hikayeden esinlenen yeni filmiyle izleyici karşısına çıkacak. Bu filmde Johansson FBI'ın en kritik muhbirlerinden birinin rolünü üstleniyor. Detaylar içerikte. 👇
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Scarlett Johansson, gerçek bir suç hikayesine dayanan "Featherwood" filminde başrol oynayacak.
Deadline'a göre Oscar adayı oyuncu, FBI için kritik bir muhbir rolüne bürünen ve aynı zamanda bir eroin bağımlısı olan Carol Blevins karakterini canlandıracak.
Blevins, kanlı neo-Nazi suç ve uyuşturucu çetesi olan Teksas Aryan Kardeşliği'ne karşı yürütülen altı yıllık epik bir soruşturmanın merkezinde yer alıyor.
Bu zorlu süreçte çeteyle birlikte yaşayan ve onların sırlarını öğrenen Blevins, grup üyelerinin bir kısmının hüküm giymesinde önemli bir rol oynar ancak bu durum onda hem fiziksel hem de zihinsel derin yaralar bırakır.
Pulitzer Ödülü finalistinden Scott Farwell'ın altı bölümlük makalesine dayanan film, "Black Widow" filminin senaristi Ned Benson tarafından kaleme alınacak.
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Yönetmen koltuğunda "American Honey" ve "Fish Tank" filmleriyle tanınan Andrea Arnold oturacak.
Johansson filmde başrol oynamanın yanı sıra, Jonathan Lia ve Keenan Flynn ile birlikte filmin yapımcılığını da üstlenecek.
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