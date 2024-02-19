Aksiyon Filmlerinin Yıldızı Sylvester Stallone Kızlarına Askeri Eğitim Aldırıyormuş!
Aksiyon Filmlerinin Yıldızı Sylvester Stallone Kızlarına Askeri Eğitim Aldırıyormuş!
Sylvester Stallone'nun kızları, New York Post gazetesine konuştu. Üç kız kardeş, babalarının kendileri için emekli donanma askerleri tuttuğunu aynı zamanda her sabah saat 6'da askeri talim yaptıklarını paylaştı.
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Rocky, Rambo, Cehennem Melekleri gibi başarılı yapımlarla adını sinema tarihine yazdıran Sylvester Stallone, kızlarına kendilerini korumaları için ciddi bir eğitim aldırıyor.
77 yaşındaki aktörün oldukça koruyucu bir baba olduğunu ifade eden Sophia ve Sistine, askeri savunma eğitimi aldıklarını söyledi.
Sylvester Stallone da kızlarının eğitimde tavukları yakalamaya çalıştığını anlatarak "Bu eğlenceli gibi gelebilir ama hızlı ve sabırlı olmayı öğreniyorsunuz" diye konuştu.
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