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Aksiyon Filmlerinin Yıldızı Sylvester Stallone Kızlarına Askeri Eğitim Aldırıyormuş!

Aksiyon Filmlerinin Yıldızı Sylvester Stallone Kızlarına Askeri Eğitim Aldırıyormuş!

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
19.02.2024 - 23:51

Sylvester Stallone'nun kızları, New York Post gazetesine konuştu. Üç kız kardeş, babalarının kendileri için emekli donanma askerleri tuttuğunu aynı zamanda her sabah saat 6'da askeri talim yaptıklarını paylaştı.

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Rocky, Rambo, Cehennem Melekleri gibi başarılı yapımlarla adını sinema tarihine yazdıran Sylvester Stallone, kızlarına kendilerini korumaları için ciddi bir eğitim aldırıyor.

Rocky, Rambo, Cehennem Melekleri gibi başarılı yapımlarla adını sinema tarihine yazdıran Sylvester Stallone, kızlarına kendilerini korumaları için ciddi bir eğitim aldırıyor.

Ünlü oyuncunun 1997 yılında hayatını birleştirdiği Jennifer Flavin ile olan evliliğinden dünyaya gelen üç güzel kızı Sistine, Scarlet ve Sophia Stallone, babalarının kendileri için emekli donanma askerleri tuttuğunu aynı zamanda her sabah saat 6'da askeri talim yaptıklarını paylaştı.

77 yaşındaki aktörün oldukça koruyucu bir baba olduğunu ifade eden Sophia ve Sistine, askeri savunma eğitimi aldıklarını söyledi.

77 yaşındaki aktörün oldukça koruyucu bir baba olduğunu ifade eden Sophia ve Sistine, askeri savunma eğitimi aldıklarını söyledi.

'6 saat boyunca ormanda eğitim almak zordu.' diyen Sistine, bunu küçük yaştan beri yaptıklarını belirtti.

Sylvester Stallone da kızlarının eğitimde tavukları yakalamaya çalıştığını anlatarak "Bu eğlenceli gibi gelebilir ama hızlı ve sabırlı olmayı öğreniyorsunuz" diye konuştu.

Sylvester Stallone da kızlarının eğitimde tavukları yakalamaya çalıştığını anlatarak "Bu eğlenceli gibi gelebilir ama hızlı ve sabırlı olmayı öğreniyorsunuz" diye konuştu.

Aile, geçen sene suç oranın yüksek olduğu ifade edilen New York şehrine taşınma kararı almıştı.

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