Aksiyon Filmlerinin Yıldızı Sylvester Stallone Kızlarına Askeri Eğitim Aldırıyormuş!

Ünlü oyuncunun 1997 yılında hayatını birleştirdiği Jennifer Flavin ile olan evliliğinden dünyaya gelen üç güzel kızı Sistine, Scarlet ve Sophia Stallone, babalarının kendileri için emekli donanma askerleri tuttuğunu aynı zamanda her sabah saat 6'da askeri talim yaptıklarını paylaştı.