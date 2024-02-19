Kırk Yıl Düşünseniz Aklınıza Gelmeyecek Dandik Film Detaylarını Paylaşarak Sinefilliği Yerin Dibine Sokanlar
Kırk Yıl Düşünseniz Aklınıza Gelmeyecek Dandik Film Detaylarını Paylaşarak Sinefilliği Yerin Dibine Sokanlar
Sinema dünyasının arka sokaklarında, gözlerden kaçan ama bir o kadar da ilgi çekici olan dandik film detaylarına dair bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Reddit'te r/shittymoviedetails profilinde paylaşılan birbirinden dandik film detaylarını sizler için derledik. Bakalım siz bu detaylar hakkında ne düşüneceksiniz?
Hazırsanız başlıyoruz!
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1. Batman ve Superman: Adaletin Şafağı
2. Truva (Troy)
3. Sevimli Canavarlar (Monsters, Inc.)
4. In Home Alone 2
5. Motherhood Dizisinde 'ER' Adlı Bölüm
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6. Barbie
7. Prometheus
8. Yüzüklerin Efendisi
9. Drive
10. Avengers: Infinity War
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11. The Wolf of Wall Street
12. Shutter Island
13. Don't Look Up
14. Babylon
15. Sizin aklınızdaki en dandik film detayları ne? Yorumlara buyrun!
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