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Kırk Yıl Düşünseniz Aklınıza Gelmeyecek Dandik Film Detaylarını Paylaşarak Sinefilliği Yerin Dibine Sokanlar

Kırk Yıl Düşünseniz Aklınıza Gelmeyecek Dandik Film Detaylarını Paylaşarak Sinefilliği Yerin Dibine Sokanlar

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 14:23

Sinema dünyasının arka sokaklarında, gözlerden kaçan ama bir o kadar da ilgi çekici olan dandik film detaylarına dair bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Reddit'te r/shittymoviedetails profilinde paylaşılan birbirinden dandik film detaylarını sizler için derledik. Bakalım siz bu detaylar hakkında ne düşüneceksiniz?

Hazırsanız başlıyoruz!

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1. Batman ve Superman: Adaletin Şafağı

1. Batman ve Superman: Adaletin Şafağı

Batman V Superman (2016) filminde Batman, Superman'in o kadar büyük ve karşı konulamaz bir tehdit olduğunu düşünüyor ki, onu kriptonit mermileriyle vurmak yerine kriptonit gazı salıyor. Böylece onu bir mızrakla bıçaklamadan önce 10 dakika boyunca savaşabiliyorlar.

2. Truva (Troy)

2. Truva (Troy)

Taylor Swift, Truva (2004) filminde cameo yapmış yani arkadan kısa süreyle görünmüştür.

3. Sevimli Canavarlar (Monsters, Inc.)

3. Sevimli Canavarlar (Monsters, Inc.)

Sevimli Canavarlar Üniversitesi'nde canavarlar korkuları ve korkutma taktiklerini öğreniyor. Bu filmde canavarlar bir kapıyı açıyor ve çocuklara yüksek sesle kükremeye başlıyor. Bu, üniversitenin zaman ve para kaybı olduğunu kanıtlıyor.

4. In Home Alone 2

4. In Home Alone 2

Evde Tek Başına 2'de (1992), Donald J. Trump, iş sahtekarlığı nedeniyle 354 milyon dolar para cezasına çarptırılan tek oyuncu kadrosu üyesidir.

5. Motherhood Dizisinde 'ER' Adlı Bölüm

5. Motherhood Dizisinde 'ER' Adlı Bölüm

Acil servisin bir bölümünde Carol ve Susan çıplak ayakla güneşlenirken gösteriliyor. Bunun nedeni bölümün Quentin Tarantino tarafından yönetilmesidir.

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6. Barbie

6. Barbie

Yeni Zelanda, ayrıntılı ve doğru bir şekilde haritaya dahil edilmedikleri için Barbie'ye karşı bir fetva yayınladı.

7. Prometheus

7. Prometheus

Prometheus'ta (2012), karakterler o kadar aptal ki, ABD Başkanı vatandaşlarına küresel bir pandemiye çare olarak çamaşır suyu enjekte etmelerini söylediğinde bazıları gerçekten bunu yaptı.

8. Yüzüklerin Efendisi

8. Yüzüklerin Efendisi

2001'de vizyona giren Yüzük Kardeşliği'nde (Yüzüklerin Efendisi) Frodo'nun evindeki bazı mobilyaların nasıl ahşaptan yapıldığını fark ettiniz mi? Frodo'nun Elijah Wood adında aktör tarafından oynandığı gerçeğine ince bir selam.

9. Drive

9. Drive

Drive (2011) filmine hazırlanmak için Ryan Gosling gerçek hayatta araba kullanmayı öğrenmek zorunda kaldı.

10. Avengers: Infinity War

10. Avengers: Infinity War

Hem Robert Downey Jr. hem de Benedict Cumberbatch, Sherlock Holmes'u oynamıştı. Bu yüzden Avengers: Infinity War'da (2018) birbirleri karşısında bu kadar zeki oldular.

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11. The Wolf of Wall Street

11. The Wolf of Wall Street

Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio'ya The Wolf of Wall Street'in (2013) çekimleri sırasında 25 yaş üstü bir kadınla nasıl seks yapılacağını açıklıyor.

12. Shutter Island

12. Shutter Island

Shutter Island'da (2010) Mark Ruffalo, Hulk'a dönüşmesi ihtimaline karşı büyük beden bir ceket giymiş olarak görülüyor. Martin Scorsese'a ve Marvel Cinema'ya olan sevgisini ifade etmenin bir yolu bu.

13. Don't Look Up

13. Don't Look Up

Don't Look Up (2021) filminde Leonardo DiCaprio, 40'lı yaşlarının ortalarında bir kadınla evli olarak gösteriliyor. Bu, filmin bilim kurgu olduğunu doğruluyor çünkü DiCaprio'nun 25 yaşın üzerindeki bir kadınla birlikte olması imkansız.

14. Babylon

14. Babylon

Babylon'da (2022) Brad Pitt'in karakterine bir film rolü teklif edilir ve şöyle yanıt verir: 'Bu b*ktan bir film, değil mi?' Bu aslında b*ktan bir film olan Babylon'un kendisinde dördüncü bir duvar kırılmasıdır.

15. Sizin aklınızdaki en dandik film detayları ne? Yorumlara buyrun!

Henry Cavill'in 2030 yılına kadar James Bond olarak rol almak dışında güneşin üzerine doğduğu her casus rolünü oynamış olacağı tahmin ediliyor.

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