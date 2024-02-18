Dizi ve Filmlerle İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Sinefilliğe Ekmek Banarmış Gibi Hissettiren Kullanıcılar
Dizi ve Filmlerle İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Sinefilliğe Ekmek Banarmış Gibi Hissettiren Kullanıcılar
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1. Başlıyoruz!
2. Tam Poor Things'lik olay!
3. Bunu da her sinefil evladı gibi yaşadık:
4. Niye öyle dedin ki şimdi?
5. Bunlar hep Amerika'nın oyunu...
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7. Sinefillik ne değildir?
9. Ah canım...
10. Dev Patel'e söz hakkı doğdu şimdi!
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12. Ee bilim buna ne diyordu?
13. Atom suyudur inşallah.
14. Ne bu, Kuruluş Things mi?
15. Haftaya görüşmek üzere...
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