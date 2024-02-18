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Dizi ve Filmlerle İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Sinefilliğe Ekmek Banarmış Gibi Hissettiren Kullanıcılar

Dizi ve Filmlerle İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Sinefilliğe Ekmek Banarmış Gibi Hissettiren Kullanıcılar

dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 16:31

Dizi ve film meraklıları buraya! X (Twitter) aleminde bu hafta da birbirinden komik, yaratıcı, trajik ve enteresan kıvamda bir sürü dizi ve film paylaşımları yapıldı. Gelin bu içerikte onlar arasından seçtiğimiz paylaşımlara hep birlikte bakalım.

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1. Başlıyoruz!

1. Başlıyoruz!
twitter.com

2. Tam Poor Things'lik olay!

2. Tam Poor Things'lik olay!
twitter.com

3. Bunu da her sinefil evladı gibi yaşadık:

3. Bunu da her sinefil evladı gibi yaşadık:
twitter.com

4. Niye öyle dedin ki şimdi?

4. Niye öyle dedin ki şimdi?
twitter.com

5. Bunlar hep Amerika'nın oyunu...

5. Bunlar hep Amerika'nın oyunu...
twitter.com
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6. Türkiye'de olsa Minerva McGonagall'ın halleri diye yorum katayım ben de...

7. Sinefillik ne değildir?

7. Sinefillik ne değildir?
twitter.com

8. Harika ya.

9. Ah canım...

9. Ah canım...
twitter.com

10. Dev Patel'e söz hakkı doğdu şimdi!

10. Dev Patel'e söz hakkı doğdu şimdi!
twitter.com
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11. Ah be Mubi...

12. Ee bilim buna ne diyordu?

12. Ee bilim buna ne diyordu?
twitter.com

13. Atom suyudur inşallah.

13. Atom suyudur inşallah.
twitter.com

14. Ne bu, Kuruluş Things mi?

14. Ne bu, Kuruluş Things mi?
twitter.com

15. Haftaya görüşmek üzere...

15. Haftaya görüşmek üzere...
twitter.com

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