Kızılcık Şerbeti Aldatılma Sahnesinde Görkem ve Doğa'nın Verdiği Tepki Kıyaslandı!
Kızılcık Şerbeti Aldatılma Sahnesinde Görkem ve Doğa'nın Verdiği Tepki Kıyaslandı!
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Görkem'in Fatih'in arkadaşlarıyla tanıştığı sahne damga vurdu. Aynı sahne Doğa ile de yaşanmıştı. Sizce hangisi doğru davrandı, buyrun yorumlara...
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Birçok söylentinin dolaştığı Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine efsaneydi. Dizide Doğukan Güngör'ün hayat verdiği Fatih karakteri yine Görkem'den lafı yedi.
Görkem'i canlandıran Özge Özacar, Fatih'in arkadaşına öyle bir çıkış yaptı ki herkes şok oldu.
Benzer bir sahne Fatih'in Doğa ile evli olduğu dönemde de çekilmişti. Sıla Güngör'ün performansı dikkat çekmişti.
Fatih eşini arkadaşıyla tanıştırmaya götürünce olanlar oldu. Fatih'in patavatsız arkadaşı eşlerinin yanında başka kadınlardan konu açtı.
Her zamanki gibi arsızlığın arşa ulaştığı sahnede Doğa da Görkem de beylere ağzının payını verip kalktı. Ancak Görkem biraz daha sertti. Sizce hangisi iyi yaptı?
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Görkem ile Doğa'nın performansı dizinin resmi sosyal medya hesabı üzerinden karşılaştırıldı.
İşte gelen yorumlar...
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Sizce Doğa mı, Görkem mi?
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