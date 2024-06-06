Şahane Hayatım Final Sahnesine Dizi İzleyicisinden Beğeni Yerine Tepki Yağdı!
Şahane Hayatım Final Sahnesine Dizi İzleyicisinden Beğeni Yerine Tepki Yağdı!
Hilal Altınbilek ve Onur Tuna başrollerinde oynadığı Şahane Hayatım, geçtiğimiz akşam final bölümü ile ekranlara veda etti. Ancak izleyici finalde yazılanlardan hiç hoşlanmadı.
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Şahane Hayatım 30. bölümü ile final yaptı. Dün akşam yayınlanan 30'uncu bölümde Onur, suçunu kabul edip Macit'le yüzleşti.
Melisa'nın kendi planları ve Macit'in intikam peşine düşmesi ile Şebnem arada kaldı. Sonunda ise Didem'in son hamlesi ile şok oldu.
Kasım ayında başlayan dizi Haziran ayında son buldu ancak seveni boldu. Dizinin hayranları bitmesini hiç istemedi ama böyle bir son da beklemediler.
Dizinin final sahnesi dizi severler tarafından eleştiri aldı. Önce o sahneye bakalım...
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