TV Ekranlarına Dönmeye Hazırlanan Dünya Güzellerim'in Yeni Sezonu İçin Hangi Ünlüye Teklif Gitti?
TV Ekranlarına Dönmeye Hazırlanan Dünya Güzellerim'in Yeni Sezonu İçin Hangi Ünlüye Teklif Gitti?
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C7UBBwiNJhd/
Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın yer aldığı Dünya Güzellerim programı Burcu Esmersoy'un sunuculuğuyla Show TV ekranlarında yayınlanıyordu biliyorsunuz ki. Bir süre YouTube'da yayınlanan program yeniden TV ekranlarına dönmeye hazırlanıyor. Ama bu kez Seyhan Erdağ, bu kez kadronun değiştiğini iddia etti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Altı yıl önce TV ekranlarını kasıp kavuran Dünya Güzellerim, sezonun başında YouTube'da yeni bölümleriyle yayınlanmaya başlamıştı.
Bu kez masada birleşen Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın bir arada olması da gündem yaratacak olayların konuşulması anlamına gelmişti.
Dünya Güzellerim Masada olarak YouTube'da yayınlanan programda da Bülent Ersoy'un Safiye Soyman ve Banu Alkan'la tartışıp programdan ayrıldığı söylenmişti.
Seyhan Erdağ'ın özel haberine göre program Show TV'de yeniden yayınlanmaya başlayacakmış!
Bu kez yalnızca Çeşme'de yapılacak program için Erdağ'ın iddiasına göre ünlü bir isme teklif gitmiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İddiaya göre Seda Sayan'a kadroya katılması için teklif gitmiş. Ancak Sayan programa katılmak için tam 1 milyon dolar istemiş!
Ancak Seda Sayan'ın bu dudak uçuklatan isteği karşısında ikinci tercih olarak Seray Sever'in programda yer almasına kesin gözüyle bakılıyormuş.
Ne dersiniz, olur mu sizce?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın