TV Ekranlarına Dönmeye Hazırlanan Dünya Güzellerim'in Yeni Sezonu İçin Hangi Ünlüye Teklif Gitti?

Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın yer aldığı Dünya Güzellerim programı Burcu Esmersoy'un sunuculuğuyla Show TV ekranlarında yayınlanıyordu biliyorsunuz ki. Bir süre YouTube'da yayınlanan program yeniden TV ekranlarına dönmeye hazırlanıyor. Ama bu kez Seyhan Erdağ, bu kez kadronun değiştiğini iddia etti!