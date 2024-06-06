Kavga Etmişlerdi: Eski Survivor Yarışmacısı Pınar, Sema'ya "Varoş Dilber" Göndermesinde Bulundu!

Survivor All Star'da büyük bir kavganına ardından Sema'nın diskalifiye edilmesiyle sonuçlanan Sema-Pınar gerginliği hala sürüyor. Ailelerin de karıştığı tartışmalar hala bitmedi ve Pınar bir kez daha Instagram hikayelerinde Sema'ya göndermede bulundu.