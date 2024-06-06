Kavga Etmişlerdi: Eski Survivor Yarışmacısı Pınar, Sema'ya "Varoş Dilber" Göndermesinde Bulundu!
Kavga Etmişlerdi: Eski Survivor Yarışmacısı Pınar, Sema'ya "Varoş Dilber" Göndermesinde Bulundu!
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Survivor'da Sema'nın diskalifiye edilmesiyle sonuçlanan Pınar-Sema kavgasının etkileri hala sürüyor.
İkilinin arasındaki gerginliğinin asıl nedeninin 2012'de Londra Olimpiyatları'nda birlikte yarışan Sema'nın Pınar yüzünden koşamadığını ve Pınar'ın kendisinin hakkını yediğini söylemesiyle başladığı iddia edilmişti.
Bu gerginlik ikili ne zaman yan yana gelse artarak sürdü ve bu yıl da Sema'nın diskalifiye edilmesiyle sonuçlandı.
Sema'nın yarışmadan atılmasından iki hafta sonra da Pınar elenerek Survivor'a veda etti.
İkili arasındaki atışmalar yarışma sonrasında da sürdü ve hatta bu tartışmalara aileler de dahil oldu.
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Bu savaşı sürdürmeyi seçen Pınar, daha önce Dilber elbisesiyle dans eden Sema'ya Instagram hesabı üzerinden bir kez daha göndermede bulundu!
Bakalım tüm bu ithamlarına Sema'dan yanıt gelecek mi?
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yiyin birbirinizi🤣🤣🤣🤣
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