Set Çalışanı, Oyunculardan Gelen En Saçma İstekleri Anlattı!
Set Çalışanı, Oyunculardan Gelen En Saçma İstekleri Anlattı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=f-EIO...
Peak Mag'in en sevilen serilerinden 101BUÇUK'a konuk olan reji şef asistanı Neslihan Aydın, oyuncuların setteki en garip isteklerini anlattı.
KAYNAK: Peak Mag
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Peak Mag'in 101BUÇUK serisine konuk olan reji şef asistanı Neslihan Aydın, dizi setleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kendisine yöneltilen "Oyunculardan gelen en saçma istekler nelerdi?" sorusunu yanıtlayan Aydın, özellikle deneyimsiz oyunculardan dert yakındı.
"Bazen oyuncu çok deneyimli olmayabiliyor ve size gelip "Neden önce benim sahnelerim çekilmiyor?" diyebiliyor."
"Yapacak bir şey yok. O an mesleğinizi sorguladığınız anlardan biri. Oyuncunun sorusu öyle bir soru ki o anda bunu da güzelce, sabırla açıklamamız gerekiyor."
İşte o anlar:
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