Fatih Şekercizade Efsanesiyle Tanıştığımız Aşk Yeniden Kamera Arkası Yıllar Sonra Yayınlandı
Fatih Şekercizade Efsanesiyle Tanıştığımız Aşk Yeniden Kamera Arkası Yıllar Sonra Yayınlandı
Bir dönemin en sevilen romantik komedi dizisi Aşk Yeniden'den yıllar sonra kamera arkası görüntüleri geldi. @laraissmile adlı kullanıcının paylaştığı görüntüler tam anlamıyla nostalji yaşattı.
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2015-2016 yıllarında yayınlanan Aşk Yeniden, romantik-komedi anlamında en sevdiğimiz dizilerin başında geliyor.
Hala tekrarlarını izlediğimiz Aşk Yeniden'e hayranlığımız bir türlü bitmezken, @laraissmile adlı X kullanıcısı, sevilen dizinin kamera arkası görüntülerini yıllar sonra paylaştı.
İşte o flood:
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