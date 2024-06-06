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Fatih Şekercizade Efsanesiyle Tanıştığımız Aşk Yeniden Kamera Arkası Yıllar Sonra Yayınlandı

Fatih Şekercizade Efsanesiyle Tanıştığımız Aşk Yeniden Kamera Arkası Yıllar Sonra Yayınlandı

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
06.06.2024 - 14:37

Bir dönemin en sevilen romantik komedi dizisi Aşk Yeniden'den yıllar sonra kamera arkası görüntüleri geldi. @laraissmile adlı kullanıcının paylaştığı görüntüler tam anlamıyla nostalji yaşattı.

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2015-2016 yıllarında yayınlanan Aşk Yeniden, romantik-komedi anlamında en sevdiğimiz dizilerin başında geliyor.

2015-2016 yıllarında yayınlanan Aşk Yeniden, romantik-komedi anlamında en sevdiğimiz dizilerin başında geliyor.

Hala tekrarlarını izlediğimiz Aşk Yeniden'e hayranlığımız bir türlü bitmezken, @laraissmile adlı X kullanıcısı, sevilen dizinin kamera arkası görüntülerini yıllar sonra paylaştı.

Hala tekrarlarını izlediğimiz Aşk Yeniden'e hayranlığımız bir türlü bitmezken, @laraissmile adlı X kullanıcısı, sevilen dizinin kamera arkası görüntülerini yıllar sonra paylaştı.

İşte o flood:

İşte o flood:
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