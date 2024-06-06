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Survivor'da Merve ve Nefise'nin Şike Skandalına Eski Yarışmacılardan Tepki Yağdı!

Survivor'da Merve ve Nefise'nin Şike Skandalına Eski Yarışmacılardan Tepki Yağdı!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
06.06.2024 - 12:16

Survivor All Star en olaylı sezonlarından birini yaşarken, finale sayılı gün kala büyük bir bomba patladı. Nefise'nin Merve'ye bilerek yenilmesi kısa sürede ortaya çıkarken, bu duruma eski yarışmacılardan sitem dolu sözler gecikmedi.

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Büyük finale adım adım ilerlediğimiz Survivor All Star'da büyük bir şike skandalı patlak verdi.

Büyük finale adım adım ilerlediğimiz Survivor All Star'da büyük bir şike skandalı patlak verdi.

Nefise'nin finale kalması için Merve'ye bilerek yenilmesi zaten yarışmacılar ve izleyicilerin gözünden kaçmazken, Batuhan'ın konseydeki söylemleriyle bu durum alenen açığa çıktı.

Nefise'nin finale kalması için Merve'ye bilerek yenilmesi zaten yarışmacılar ve izleyicilerin gözünden kaçmazken, Batuhan'ın konseydeki söylemleriyle bu durum alenen açığa çıktı.

Burada da bahsetmiştik:

Batuhan'ın hem Merve hem de Nefise'yi potaya sokarak onlara ders vermesi gündeme otururken, eski Survivor yarışmacıları bu şike skandalına sessiz kalamadı ve sitem dolu paylaşımlar yaptılar.

Batuhan'ın hem Merve hem de Nefise'yi potaya sokarak onlara ders vermesi gündeme otururken, eski Survivor yarışmacıları bu şike skandalına sessiz kalamadı ve sitem dolu paylaşımlar yaptılar.

Hikmet Tuğsuz'un paylaşımı:

Hikmet Tuğsuz'un paylaşımı:

Sema Aydemir'in paylaşımı:

Sema Aydemir'in paylaşımı:
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Ve Nagihan Karadere'nin paylaşımı:

Ve Nagihan Karadere'nin paylaşımı:
twitter.com

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

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