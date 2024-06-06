Survivor'da Merve ve Nefise'nin Şike Skandalına Eski Yarışmacılardan Tepki Yağdı!
Survivor'da Merve ve Nefise'nin Şike Skandalına Eski Yarışmacılardan Tepki Yağdı!
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Büyük finale adım adım ilerlediğimiz Survivor All Star'da büyük bir şike skandalı patlak verdi.
Nefise'nin finale kalması için Merve'ye bilerek yenilmesi zaten yarışmacılar ve izleyicilerin gözünden kaçmazken, Batuhan'ın konseydeki söylemleriyle bu durum alenen açığa çıktı.
Batuhan'ın hem Merve hem de Nefise'yi potaya sokarak onlara ders vermesi gündeme otururken, eski Survivor yarışmacıları bu şike skandalına sessiz kalamadı ve sitem dolu paylaşımlar yaptılar.
Hikmet Tuğsuz'un paylaşımı:
Sema Aydemir'in paylaşımı:
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Ve Nagihan Karadere'nin paylaşımı:
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