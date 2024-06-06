Survivor'da Nefise'nin Merve'ye Bilerek Yenildiği İddiaları Ortalığı Karıştırdı
Survivor'da Nefise'nin Merve'ye Bilerek Yenildiği İddiaları Ortalığı Karıştırdı
Survivor All Star'a sona doğru adım adım yaklaşırken, Nefise ve Merve'nin oynadığı oyunda Nefise'nin aşırı yavaş davranıp oyunu resmen Merve'ye armağan etmesi şaşkınlık yaratmıştı. Son dokunulmazlığı alan Batuhan'ın hem Merve hem Nefise'yi potaya atması ise büyük oyunu resmen bozdu. Peki izleyiciler bu duruma ne diyor?
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Survivor All Star'da finale sayılı gün kaldı ve zaman daraldıkça yarışmacılar arasındaki rekabet de artıyor.
Kıyasıya mücadelenin devam ettiği yarışmada bu haftanın eleme adayları Seda, Merve, Nefise ve Atakan olurken, Batuhan'ın Nefise'nin ismini söylemesi herkesi şaşırttı.
Merve'yle oyuna çıkan Nefise'nin çok iyi bir performansı olmasına rağmen bilerek yavaşlayıp oyunu resmen Merve'ye verdiği daha önce gündem olurken, Batuhan bu konuya değinerek Nefise'yi söyledi.
Videoda da görüldüğü gibi yarışmacılar ve izleyiciler Nefise'nin Merve'ye oyunu bilinçli olarak verdiğini fark etmişti.
Söz konusu durumu fark eden Batuhan, önce Merve ardından da Nefise'yi potaya sokarak büyük oyunu bozarken, konseyde Nefise'ye "Kendini kandırtma" diyerek sitemde bulundu.
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İşte o anlar:
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Peki sizce Batuhan haklı mı? Nefise, Merve'ye oyun vermiş olabilir mi?
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