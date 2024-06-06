Görüş Bildir
Haberler
TV
Survivor'da Nefise'nin Merve'ye Bilerek Yenildiği İddiaları Ortalığı Karıştırdı

Survivor'da Nefise'nin Merve'ye Bilerek Yenildiği İddiaları Ortalığı Karıştırdı

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
06.06.2024 - 11:07

Survivor All Star'a sona doğru adım adım yaklaşırken, Nefise ve Merve'nin oynadığı oyunda Nefise'nin aşırı yavaş davranıp oyunu resmen Merve'ye armağan etmesi şaşkınlık yaratmıştı. Son dokunulmazlığı alan Batuhan'ın hem Merve hem Nefise'yi potaya atması ise büyük oyunu resmen bozdu. Peki izleyiciler bu duruma ne diyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Survivor All Star'da finale sayılı gün kaldı ve zaman daraldıkça yarışmacılar arasındaki rekabet de artıyor.

Survivor All Star'da finale sayılı gün kaldı ve zaman daraldıkça yarışmacılar arasındaki rekabet de artıyor.

Kıyasıya mücadelenin devam ettiği yarışmada bu haftanın eleme adayları Seda, Merve, Nefise ve Atakan olurken, Batuhan'ın Nefise'nin ismini söylemesi herkesi şaşırttı.

Kıyasıya mücadelenin devam ettiği yarışmada bu haftanın eleme adayları Seda, Merve, Nefise ve Atakan olurken, Batuhan'ın Nefise'nin ismini söylemesi herkesi şaşırttı.

Merve'yle oyuna çıkan Nefise'nin çok iyi bir performansı olmasına rağmen bilerek yavaşlayıp oyunu resmen Merve'ye verdiği daha önce gündem olurken, Batuhan bu konuya değinerek Nefise'yi söyledi.

Merve'yle oyuna çıkan Nefise'nin çok iyi bir performansı olmasına rağmen bilerek yavaşlayıp oyunu resmen Merve'ye verdiği daha önce gündem olurken, Batuhan bu konuya değinerek Nefise'yi söyledi.

Videoda da görüldüğü gibi yarışmacılar ve izleyiciler Nefise'nin Merve'ye oyunu bilinçli olarak verdiğini fark etmişti.

Söz konusu durumu fark eden Batuhan, önce Merve ardından da Nefise'yi potaya sokarak büyük oyunu bozarken, konseyde Nefise'ye "Kendini kandırtma" diyerek sitemde bulundu.

Söz konusu durumu fark eden Batuhan, önce Merve ardından da Nefise'yi potaya sokarak büyük oyunu bozarken, konseyde Nefise'ye "Kendini kandırtma" diyerek sitemde bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda

İşte o anlar:

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Peki sizce Batuhan haklı mı? Nefise, Merve'ye oyun vermiş olabilir mi?

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın