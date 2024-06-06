Survivor'da Nefise'nin Merve'ye Bilerek Yenildiği İddiaları Ortalığı Karıştırdı

Survivor All Star'a sona doğru adım adım yaklaşırken, Nefise ve Merve'nin oynadığı oyunda Nefise'nin aşırı yavaş davranıp oyunu resmen Merve'ye armağan etmesi şaşkınlık yaratmıştı. Son dokunulmazlığı alan Batuhan'ın hem Merve hem Nefise'yi potaya atması ise büyük oyunu resmen bozdu. Peki izleyiciler bu duruma ne diyor?