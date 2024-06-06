Kimle Partner Oldu? Şahane Hayatım'da İzlediğimiz Ece Uslu, Televizyona Geri Dönüyor
Kimle Partner Oldu? Şahane Hayatım'da İzlediğimiz Ece Uslu, Televizyona Geri Dönüyor
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
Son olarak Şahane Hayatım'da izlediğimiz Ece Uslu, televizyona geri dönüyor. Sevilen oyuncunun yeni dizisi ve partnerini Birsen Altuntaş açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Son olarak NOW ekranlarında yayınlanan Şahane Hayatım dizisinde konuk olarak yer alan Ece Uslu, yıllar sonra televizyona dönmesiyle hepimizi heyecanlandırmıştı.
Ece karakteriyle izlediğimiz Ece Uslu, Şahane Hayatım'daki performansıyla televizyona ufak ufak yaklaşırken, beklenen haber Birsen Altuntaş'tan geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ece Uslu, Tims&B dizisi Siyah Kalp ile yeni sezonda ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Dizide Sumru karakterine hayat verecek olan Uslu, usta aktör Kerem Alışık'la partner olacak.
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