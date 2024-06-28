Buradayım Be Buradayım! Poyraz Karayel'in Zülfikar'ı Celil Nalçakan Hakkında Çıkan Ölüm Haberlerine İsyan Etti
Buradayım Be Buradayım! Poyraz Karayel'in Zülfikar'ı Celil Nalçakan Hakkında Çıkan Ölüm Haberlerine İsyan Etti
Poyraz Karayel dizisindeki Zülfikar rolü ile hafızalarımıza kazınan Celil Nalçakan, dün hakkında çıkan ölüm haberlerine isyan etti!
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Poyraz Karayel dizisindeki Zülfikar rolü ile hafızalarımıza kazınan Celil Nalçakan, yer aldığı birçok başarılı proje ve seslendirdiği şarkılar ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki.
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Ünlü isim aynı zamanda sosyal medya paylaşımları ile de sık sık gündeme geliyor. Ancak Nalçakan'ın bu kez gündeme gelmesinin bambaşka bir nedeni var!
Denk geldiniz mi bilmiyoruz ama dün bir sosyal medya hesabı, Nalçakan'ın kalp krizi sonucunda vefat ettiğini açıklayan bir paylaşımda bulundu. Paylaşımı gören ünlü oyuncunun sevenleri tabii endişelendi ve sosyal medyada bu paylaşım yayıldıkça yayıldı.
Celil Nalçakan ise Instagram hesabından bir paylaşım yaparak hakkında çıkan ölüm haberlerine resmen isyan etti. "YAHU ALLAH SİZİ ISLAH ETSİN BE!" cümleleri ile konuya sert bir giriş yapan Nalçakan, tepkisini "2 tane etki̇leşi̇m almak i̇çi̇n yapmadığınız onursuzluk kalmıyor! böyle şarlatanlara lütfen i̇ti̇bar etmeyi̇ni̇z! Bu ve benzeri̇ hesaplar hakkında yasal i̇şlemleri̇n derhal başlatılacağını bi̇ldi̇rmek i̇steri̇m." cümleleriyle gösterdi.
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