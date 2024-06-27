Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Hazar Ergüçlü'nün Leoparlara Büründüğü "Selahattin Lokale Geliyon mu Aşkısı" Temalı Son Kombini Dillere Düştü

Hazar Ergüçlü'nün Leoparlara Büründüğü "Selahattin Lokale Geliyon mu Aşkısı" Temalı Son Kombini Dillere Düştü

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
27.06.2024 - 14:19

Hazar Ergüçlü'nün leoparlara büründüğü 'Selahattin lokale geliyon mu aşkısı' temalı son kombini dillere fena düştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Son dönemlerde İnci Taneleri dizisindeki Dilber rolüyle ortalığı kasıp kavuran Hazar Ergüçlü, gerek dansları gerek sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Son dönemlerde İnci Taneleri dizisindeki Dilber rolüyle ortalığı kasıp kavuran Hazar Ergüçlü, gerek dansları gerek sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanan ünlü oyuncunun her adımı takip ediliyor, her paylaşımı olay oluyor desek yeri.

Sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanan ünlü oyuncunun her adımı takip ediliyor, her paylaşımı olay oluyor desek yeri.

Hazar Ergüçlü bu sefer de baştan aşağı leoparlara büründüğü son kombini ile gündeme geldi! Hazar Ergüçlü'nün leoparlara büründüğü "Selahattin lokale geliyon mu aşkısı" temalı son kombini ise dillere fena düştü.

Hazar Ergüçlü bu sefer de baştan aşağı leoparlara büründüğü son kombini ile gündeme geldi! Hazar Ergüçlü'nün leoparlara büründüğü "Selahattin lokale geliyon mu aşkısı" temalı son kombini ise dillere fena düştü.

Gelin ünlü oyuncunun son paylaşımına kim ne yorum yapmış birlikte bakalım!

Gelin ünlü oyuncunun son paylaşımına kim ne yorum yapmış birlikte bakalım!

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın