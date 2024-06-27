Hazar Ergüçlü'nün Leoparlara Büründüğü "Selahattin Lokale Geliyon mu Aşkısı" Temalı Son Kombini Dillere Düştü
Hazar Ergüçlü'nün Leoparlara Büründüğü "Selahattin Lokale Geliyon mu Aşkısı" Temalı Son Kombini Dillere Düştü
Hazar Ergüçlü'nün leoparlara büründüğü 'Selahattin lokale geliyon mu aşkısı' temalı son kombini dillere fena düştü.
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Son dönemlerde İnci Taneleri dizisindeki Dilber rolüyle ortalığı kasıp kavuran Hazar Ergüçlü, gerek dansları gerek sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
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Sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanan ünlü oyuncunun her adımı takip ediliyor, her paylaşımı olay oluyor desek yeri.
Hazar Ergüçlü bu sefer de baştan aşağı leoparlara büründüğü son kombini ile gündeme geldi! Hazar Ergüçlü'nün leoparlara büründüğü "Selahattin lokale geliyon mu aşkısı" temalı son kombini ise dillere fena düştü.
Gelin ünlü oyuncunun son paylaşımına kim ne yorum yapmış birlikte bakalım!
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