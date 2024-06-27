Yüz Gerdirme İşlemi Sonrasında Bambaşka Birine Dönüşen Derya Tuna'nın Estetik Açıklaması Kafa Karıştırdı!
Yüz Gerdirme İşlemi Sonrasında Bambaşka Birine Dönüşen Derya Tuna'nın Estetik Açıklaması Kafa Karıştırdı!
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna geçtiğimiz günlerde yaptırdığı yüz gerdirme işlemi ile gündeme gelmişti. Ünlü isim kendisine sorulan estetik sorusuna verdiği cevaplar ile kafaları fena karıştırdı.
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1983 yılında bir sette tanışan ve 18 yıl İbrahim Tatlıses ile evli kalan Derya Tuna, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi. Geçtiğimiz aylarda babaanne olan Tuna, genç görünümüyle de epey dikkat çekiyor biliyorsunuz ki.
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Geçtiğimiz günlerde de yüz gerdirme işlemi yaparak bambaşka birine dönüşen Derya Tuna, yeni görünümüyle çok konuşulmuştu!
Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde görüntülenen Derya Tuna'nın estetik sorularına verdiği cevap ise kafaları fena karıştırdı. "Ben babaanneyim, estetikle işim olmaz" diyen ünlü ismin yaptırdığı işlemin estetik olup olmadığı sorgulandı doğal olarak!
Derya Tuna'nın "Böyle ufak dokunuşlar da önemli. Beni bilen bilir, doğallıktan yanayım ama estetiğe de karşı değilim" cümleleri ile yaptığı çelişkili açıklamalar da dikkatlerden kaçmadı.
Peki size soralım! Yüz gerdirme operasyonu estetik mi değil mi?
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