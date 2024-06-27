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Yılmaz Güney'in Hayatının Film Olacağı Söylenmişti: İlk İtiraz Güney'in Eski Eşi Nebahat Çehre'den Geldi!

Yılmaz Güney'in Hayatının Film Olacağı Söylenmişti: İlk İtiraz Güney'in Eski Eşi Nebahat Çehre'den Geldi!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
27.06.2024 - 09:50

'Çirkin Kral' lakaplı Yılmaz Güney’in hayatının film olacağı bir süredir konuşuluyordu. Ünlü ismin hayatının film olmasına ilk itiraz ise eski eş Nebahat Çehre'den geldi!

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Türk sinemasında Çirkin Kral lakabıyla bilinen Yılmaz Güney, adece oyunculuğuyla değil yönetmenliği ve senaristliğiyle de adından söz ettiren isimlerden bir tanesi.

Türk sinemasında Çirkin Kral lakabıyla bilinen Yılmaz Güney, adece oyunculuğuyla değil yönetmenliği ve senaristliğiyle de adından söz ettiren isimlerden bir tanesi.

Yaşamı boyunca birçok ünlü filme imza atan Güney, bir kesim tarafından çok beğenilse de bir kesim tarafından hala zaman zaman eleştirilerin odağı oluyor biliyorsunuz ki.

Yaşamı boyunca birçok ünlü filme imza atan Güney, bir kesim tarafından çok beğenilse de bir kesim tarafından hala zaman zaman eleştirilerin odağı oluyor biliyorsunuz ki.

Son dönemlerde Yılmaz Güney'in hayatının film olacağı söylentisi de bu eleştirilerin fitilini ateşlemiş, sosyal medya kullanıcılarından Güney'in hayatının film olmasına tepki gelmişti.

Son dönemlerde Yılmaz Güney'in hayatının film olacağı söylentisi de bu eleştirilerin fitilini ateşlemiş, sosyal medya kullanıcılarından Güney'in hayatının film olmasına tepki gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde film hazırlıklarına başlandığına dair çıkan söylentilerden sonra bir itiraz da Yılmaz Güney'in eski eşi Nebahat Çehre'den geldi.

Geçtiğimiz günlerde film hazırlıklarına başlandığına dair çıkan söylentilerden sonra bir itiraz da Yılmaz Güney'in eski eşi Nebahat Çehre'den geldi.

Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre Nebahat Çehre'nin filmde isminin geçmesini istemediği ve "Ben isteseydim çoktan film yapardım. Çok şey yaşadık ama bunların film olmasını ya da bir filmde geçmesini istemem... Yaşadıklarımız bizde kalsın. Zaten Fatoş Hanım'ın da bizden bahsedeceğini sanmıyorum" dediği öne sürüldü.

Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre Nebahat Çehre'nin filmde isminin geçmesini istemediği ve "Ben isteseydim çoktan film yapardım. Çok şey yaşadık ama bunların film olmasını ya da bir filmde geçmesini istemem... Yaşadıklarımız bizde kalsın. Zaten Fatoş Hanım'ın da bizden bahsedeceğini sanmıyorum" dediği öne sürüldü.
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Aynı zamanda Nebahat Çehre'nin filmde isminin geçmemesi için tedbir kararı alacağı da iddia edildi.

Aynı zamanda Nebahat Çehre'nin filmde isminin geçmemesi için tedbir kararı alacağı da iddia edildi.

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