Sevgilisinin Çektiği Her Karede 32 Diş Poz Veren Afra Saraçoğlu "Aşk İnsanı Ne Hallere Sokuyorsun" Dedirtti

Şimdilerde sevgilisi Mert Ramazan Demir ile İspanya tatilinde olan Afra Saraçoğlu tatil karelerine yenilerini ekledi! Ramazan Demir'e poz veren Saraçoğlu'nun her karedeki mutluluğu 'aşk insanı ne hallere sokuyor' dedirtti.