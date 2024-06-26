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Sevgilisinin Çektiği Her Karede 32 Diş Poz Veren Afra Saraçoğlu "Aşk İnsanı Ne Hallere Sokuyorsun" Dedirtti

Sevgilisinin Çektiği Her Karede 32 Diş Poz Veren Afra Saraçoğlu "Aşk İnsanı Ne Hallere Sokuyorsun" Dedirtti

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
26.06.2024 - 18:56

Şimdilerde sevgilisi Mert Ramazan Demir ile İspanya tatilinde olan Afra Saraçoğlu tatil karelerine yenilerini ekledi! Ramazan Demir'e poz veren Saraçoğlu'nun her karedeki mutluluğu 'aşk insanı ne hallere sokuyor' dedirtti.

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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı ve Ferit'i Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in olaylı başlayan ve bir dargın bir barışık ilerleyen aşkları başladığı ilk günden beri gündemimizden düşmüyor biliyorsunuz ki.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı ve Ferit'i Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in olaylı başlayan ve bir dargın bir barışık ilerleyen aşkları başladığı ilk günden beri gündemimizden düşmüyor biliyorsunuz ki.

Dizi sezonunun bitmesiyle kendilerini tatile atan ünlü çiftimiz şimdilerde İspanya sokaklarını arşınlıyorlar. Her şeyin yolunda ilerlediği ise Afra Saraçoğlu'nun yaptığı paylaşımların her halinden belli oluyor!

Dizi sezonunun bitmesiyle kendilerini tatile atan ünlü çiftimiz şimdilerde İspanya sokaklarını arşınlıyorlar. Her şeyin yolunda ilerlediği ise Afra Saraçoğlu'nun yaptığı paylaşımların her halinden belli oluyor!

Geçtiğimiz günlerde bikinili paylaşımlar yapan ve 15 bin 298 TL'lik bikinisiyle gündem olan ünlü oyuncu geçtiğimiz saatlerde tatil karelerine bir yenisini ekledi 👇🏻

Geçtiğimiz günlerde bikinili paylaşımlar yapan ve 15 bin 298 TL'lik bikinisiyle gündem olan ünlü oyuncu geçtiğimiz saatlerde tatil karelerine bir yenisini ekledi 👇🏻

Sevgilisi Mert Ramazan Demir'e poz veren Saraçoğlu'nun her karede 32 diş ve başını yana eğerek poz vermesi ise dikkatlerden kaçmadı!

Sevgilisi Mert Ramazan Demir'e poz veren Saraçoğlu'nun her karede 32 diş ve başını yana eğerek poz vermesi ise dikkatlerden kaçmadı!

Sevgiliye poz verirken biraz olsun şımaran herkese tanıdık gelen bu pozlar sosyal medya kullanıcıları tarafından da yorum yağmuruna tutuldu tabii! Gelin, Saraçoğlu'nun son paylaşımına kim ne demiş birlikte bakalım.

Sevgiliye poz verirken biraz olsun şımaran herkese tanıdık gelen bu pozlar sosyal medya kullanıcıları tarafından da yorum yağmuruna tutuldu tabii! Gelin, Saraçoğlu'nun son paylaşımına kim ne demiş birlikte bakalım.
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