Biraz Kırıldık: Her Konuşması Beyin Yakan Teoman'ın Enteresan Açıklamalarının Nedeni Sonunda Ortaya Çıktı!
Biraz Kırıldık: Her Konuşması Beyin Yakan Teoman'ın Enteresan Açıklamalarının Nedeni Sonunda Ortaya Çıktı!
Candaş Tolga'nın programına konuk olan Teoman, enteresan açıklamalarını eğlenmek için yaptığını açıklayarak hepimizi hüsrana uğrattı.
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Türk rock müziğinin de efsane isimlerinden bir tanesi olan Teoman, yıllardır herkesin diline pelesenk olan şarkılarının yanı sıra havalı ve umursamaz tavırlarıyla da kendine hayran bırakıyor.
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Ünlü şarkıcı kariyerinin yanı sıra kimi zaman esprileri kimi zaman ilginç tarzı kimi zaman da beyin yakan açıklamaları ile gündeme geliyor.
Neredeyse her cümlesi olay olan ünlü şarkıcının konuya kitabın tam ortasından giriş yaptığı açıklamalarına mutlaka denk gelmişsinizdir diye düşünüyoruz!
Ancak işler hiç de bizim düşündüğümüz gibi değilmiş! Çünkü Teoman, yaptığı hiçbir açıklamada ciddi değilmiş efendim.
Candaş Tolga'nın Az Önce Konuştum isimli programına konuk olan Teoman, "Magazinciler insanları cezbeden şeyler soruyorlar. Ben de bu çocuklara insanları eğlendirecek şeyler vermeye çalışıyorum." cümleleri ile yaptığı her açıklamanın gündeme gelmek ve insanları eğlendirmek için olduğunu belirtti!
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Biz o açıklamaların gerçek olmadığına sevinsek mi üzülsek mi bilemedik. O yüzden siz de bir Teoman'dan dinleyin de öyle karar verin istedik!
İşte Teoman'ın hepimizi hüsrana uğratan açıklamaları 👇🏻
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