Asilliğiyle Göz Dolduran Nebahat Çehre Yıllara Meydan Okumasını Sağlayan Güzellik Sırrını Nihayet Açıkladı!
Asilliğiyle Göz Dolduran Nebahat Çehre Yıllara Meydan Okumasını Sağlayan Güzellik Sırrını Nihayet Açıkladı!
Aşk-ı Memnu dizisindeki Firdevs Yöreoğlu karakteri ile hafızalarımıza kazınan Nebahat Çehre, yıllara meydan okumasını sağlayan güzellik sırrını nihayet açıkladı.
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Asaletiyle göz dolduran, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de dillerden düşmeyen ünlü oyuncu Nebahat Çehre, Aşk-ı Memnu dizisindeki Firdevs Yöreoğlu rolüyle hem televizyon sektörüne hem aklımıza ismini altın harflerle kazımıştı!
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Başarılı oyunculuğunu bir kenara koyarsak ünlü oyuncu güzelliği ile de sık sık gündeme geliyor biliyorsunuz ki. 80 yaşında yıllara meydan okuyan bir güzelliğin sahip olan Çehre, doğal olarak her girdiği ortamda "nasıl böyle genç kalabiliyorsunuz?" sorusu ile karşılaşıyor.
Geçtiğimiz günlerde bir davete katılan Nebahat Çehre, yine aynı soru ile karşılaşınca nihayet güzellik sırlarını açıkladı! Hayatında yalnızca bir kez Paris'te yüzünü gerdirdiğini ve pişman olduğunu söyleyen Çehre, annesinden kalan öğütleri uyguladığını söyledi.
Güzelliğinin sırrını "Sabah uyandığımda yüzümü yıkar, bir süre kurulamam.""Aç karnına ılık, limonlu su içerim. 40 dakika hafif egzersiz yaparım." cümleleriyle açıklayan ünlü oyuncu 15 günde bir hamama gidip yüzüne kese yaptırdığını ve un, tuz, şeker kullanmadığını da belirtti.
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