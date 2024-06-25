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72 Kilo Vermişti: Dansıyla Şov Yapan Aşk Yeniden'in Ayfer'i Esin Gündoğdu'nun Son Halini Görenler Tanıyamadı

72 Kilo Vermişti: Dansıyla Şov Yapan Aşk Yeniden'in Ayfer'i Esin Gündoğdu'nun Son Halini Görenler Tanıyamadı

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
25.06.2024 - 20:01

'Aşk Yeniden', 'Yeni Gelin', 'Avrupa Yakası' ve 'Vermem Seni Eller' gibi yapımlar ile tanınan Esin Gündoğdu 72 kilo vererek bambaşka birine dönüşmüştü. Görenlerin tanıyamadığı Gündoğdu'nun dans şovu olay oldu!

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Avrupa Yakası, Olacak O Kadar, Tozkoparan İskender, Vermem Seni Ellere, Yeni Gelin gibi yapımlarda rol alan Esin Gündoğdu, Aşk Yeniden dizisinde oynadığı Ayfer karakteriyle büyük beğeni toplamıştı hatırlarsanız.

Avrupa Yakası, Olacak O Kadar, Tozkoparan İskender, Vermem Seni Ellere, Yeni Gelin gibi yapımlarda rol alan Esin Gündoğdu, Aşk Yeniden dizisinde oynadığı Ayfer karakteriyle büyük beğeni toplamıştı hatırlarsanız.

Diyet ve mide küçültme ameliyatıyla kilo verme sürecine giren Gündoğdu, 72 kilo vererek neredeyse görenlerin tanıyamadığı bir görünüme kavuşmuştu.

Diyet ve mide küçültme ameliyatıyla kilo verme sürecine giren Gündoğdu, 72 kilo vererek neredeyse görenlerin tanıyamadığı bir görünüme kavuşmuştu.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu, yeni görünümünü sık sık paylaşarak takipçilerini şaşırtmayı da başarıyor. Kilo verme sürecinin ardından "Kendimi çok rahatlamış hissediyorum. Salondan odaya gidemiyordum, basamak çıkamıyordum. Şu anda kendimi çok rahatlamış hissediyorum." açıklamalarında bulunan Gündoğdu'nun her paylaşımı beğeni yağmuruna tutuluyor desek yeri!

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu, yeni görünümünü sık sık paylaşarak takipçilerini şaşırtmayı da başarıyor. Kilo verme sürecinin ardından "Kendimi çok rahatlamış hissediyorum. Salondan odaya gidemiyordum, basamak çıkamıyordum. Şu anda kendimi çok rahatlamış hissediyorum." açıklamalarında bulunan Gündoğdu'nun her paylaşımı beğeni yağmuruna tutuluyor desek yeri!

Ünlü oyuncu bu sefer de dans şovu ile gündeme geldi! Kurtlarını bir güzel döken Gündoğdu'nun hem son hali hem dansı olay oldu!

Ünlü oyuncu bu sefer de dans şovu ile gündeme geldi! Kurtlarını bir güzel döken Gündoğdu'nun hem son hali hem dansı olay oldu!

İşte o anlar 👇🏻

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Eski Pls

harika, tebrikler

jeolog_30

Biz sen önceki halinle de sevdik ama sağlık için çok iyi bir adım atmışsın tebrik ederim. Bu arada çok iyi bir oyuncudur. Bir kısım başrol oynayan yeteneksiz... Devamını Gör

nevertheless

Hadi anlat bakalım neyin hırsı oldu acaba 😂😂😂