72 Kilo Vermişti: Dansıyla Şov Yapan Aşk Yeniden'in Ayfer'i Esin Gündoğdu'nun Son Halini Görenler Tanıyamadı

'Aşk Yeniden', 'Yeni Gelin', 'Avrupa Yakası' ve 'Vermem Seni Eller' gibi yapımlar ile tanınan Esin Gündoğdu 72 kilo vererek bambaşka birine dönüşmüştü. Görenlerin tanıyamadığı Gündoğdu'nun dans şovu olay oldu!