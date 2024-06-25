Pelin Akil'in Kırdığı Potları Toparlamaya Ant İçti: Anıl Altan'dan İlişkilerinin İç Yüzüne Dair Açıklamalar!
Pelin Akil'in Kırdığı Potları Toparlamaya Ant İçti: Anıl Altan'dan İlişkilerinin İç Yüzüne Dair Açıklamalar!
Berfu Yenenler'in YouTube programına konuk olan Anıl Altan, eşi Pelin Akil'in kırdığı potları toparlamaya ant içtiği açıklamaları ile gündeme geldi. Ünlü ismin boşanma olmadığına ikna etme çabası yine kimseye inandırıcı gelmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arka Sıradakiler dizisinin setinde tanışan ve rol arkadaşlıkları aşka dönüşen Pelin Akil ve Anıl Altan çifti bu zamana kadar sosyal medyanın en sevdiği çiftlerden bir tanesiydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alin ve Lina isminde iki kızları olan ve sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile herkesi kendilerine hayran bırakmayı başaran ünlü çift birden nazara mı geldi bilemiyoruz ancak "Anıl Altan ve Pelin Akil boşanıyor" iddiaları sosyal medyada kol gezer oldu.
Pelin Akil'in boşanma sorularına "Her şey ortada. Boşanma gibi bir durumumuz yok şu an." cevapları da iddiaları güçlendirdi tabii. Çünkü herkes "şu an" ifadesine epey takıldı. Daha sonra çiftin verdiği bir röportajda Pelin Akil'in Anıl Altan'ın her sözünü kesmesi eşini yerin dibine sokması da "ayrılık çanları mı çalıyor?" diye düşündürttü.
Geçtiğimiz günlerde Berfu Yenenler'in YouTube programına konuk olan Anıl Altan, yaptığı açıklamalar ile eşi Pelin Akil'in kırdığı potları toparlamaya çalıştığını düşündürttü.
Ünlü isim, Pelin Akil'le boşanacakları iddiaları için "Geçen sene çıktı bu da. 6 ayda bir bizi boşandırmayı deniyorlar. En son o haberin çıktığı bir saat öncesinde Pelin çocuklarla aşamadığımız bir şey vardı, pedagog sormuştu bir arkadaşına. Bu olay boşanıyorlar ve çocuklar için pedagog arıyorlar haberine dönüştü." açıklamalarında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Pelin ile çok sık tartışmayız ama ben çok inatçıyım. Haklı olduğuma inanıyorsam peki hayatım demiyorum, o da bundan çok şikayetçi." açıklamalarında bulunan Anıl Altan'ın Pelin Akil ile boşanmadıklarına ikna etme çabası ise yine ve yeniden kimseye geçmedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın