Setten Çıkıp Sevgilisi Mert Demir'in Konserine Koşan Serenay Sarıkaya'nın Heyecanı "Bu Sefer İnandık" Dedirtti

Sık sık reklam ilişkisi yaşadıkları söylenen ve eleştirilerin odağı olan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çifti yine gündemimizde. Setten çıkıp sevgilisinin konserine koşan Sarıkaya'nın aşk seviyesi ise sosyal medya kullanıcılarının dilinde!