Setten Çıkıp Sevgilisi Mert Demir'in Konserine Koşan Serenay Sarıkaya'nın Heyecanı "Bu Sefer İnandık" Dedirtti
Setten Çıkıp Sevgilisi Mert Demir'in Konserine Koşan Serenay Sarıkaya'nın Heyecanı "Bu Sefer İnandık" Dedirtti
Sık sık reklam ilişkisi yaşadıkları söylenen ve eleştirilerin odağı olan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çifti yine gündemimizde. Setten çıkıp sevgilisinin konserine koşan Sarıkaya'nın aşk seviyesi ise sosyal medya kullanıcılarının dilinde!
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Aylardır gündemimizden bir an olsun düşmeyen Mert Demir ve Serenay Sarıkaya çiftini mutlaka duymuşsunuzdur. Kimileri bu çifti çok yakıştırsa da kimileri bir türlü bu çifte ısınamıyor hatta reklam ilişkisi yaşadıklarını ve her şeyin Mert Demir'in lehine olduğunu savunuyor!
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Tabii çiftimiz bu iddialara kulak asmıyor ve güllü kalpli emojiler, beraber çıkılan tatiller derken ara sıra verdikleri görüntüler ile her şeyin yolunda olduğunu göstererek ele güne inat aşklarını yaşamaya devam ediyor.
Hatta hatırlarsanız Serenay Sarıkaya ve Mert Demir geçtiğimiz günlerde de dudak dudağa görüntülenerek herkesi şaşırtmışlardı!
Serenay Sarıkaya bu sefer de setten çıkıp koşarak sevgilisinin konserine yetiştiği ve "en sevdiğim şarkı çalıyor" heyecanı ile muhabirleri es geçip konser alanına koştuğu görüntüleriyle gündeme geldi! Ünlü oyuncunun konsere yetişme heyecanı da ses tonundaki aşk seviyesi de "bu sefer inandık, aşıksınız" dedirtti.
İşte o anlar 👇🏻
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Serenay Sarıkaya konsere sadece kendisi gitmekle kalmayıp neredeyse tüm Kimler Geldi Kimler Geçti ekibini de konsere götürdü! Ünlü oyuncunun bu hareketi "işte sevgiline böyle destek vereceksin" diye düşündürttü.
Esra Ruşan, Meriç Aral, Zeynep Tuğçe Bayat rol arkadaşları Serenay Sarıkaya ile Mert Demir’in ilişkisini ise böyle yorumladı 👇🏻
Şimdilik bize kalan ise Sarıkaya'nın arkadaşları ile birlikte sevgilisi Mert Demir'in konserinde coşup eğlendiği anlar oldu 👇🏻
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bunlar cicimaylari kısmını da abartiyorlar mi ne😂😂😂