Tektaşı Gören Evlilik Var Zannetmişti: 35. Aylarını Kutladıklarını Söyleyen Demet Şener İddiaları Yalanladı!
Tektaşı Gören Evlilik Var Zannetmişti: 35. Aylarını Kutladıklarını Söyleyen Demet Şener İddiaları Yalanladı!
Ünlü model Demet Şener, dün yaptığı paylaşım ile kafa karıştırmış, tektaşı görenler ufukta evlilik var zannetmişti. Şener, geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşım ile evlilik iddialarını yalanladı!
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1995 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen manken Demet Şener'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Uzun bir süredir Tolga Arman ile aşk yaşayan Demet Şener, sosyal medya paylaşımları ile sık sık magazin gündeminde yerini alıyor. Dün de sevgilisi ile bir paylaşım yapan Şener'in parmağındaki yüzük detayı takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Yüzüğün nikah için olduğu iddiaları alıp başını giderken ünlü modelin sevenleri "üçüncü evlilik mi geliyor?" diye düşünmeden edemedi.
Kısa bir süre önce ise ünlü modelden sevenlerini üzen haber geldi ve Demet Şener evlilik teklifi almadığını sadece 35. aylarını kutladıklarını açıkladı!
İşte Demet Şener'in açıklaması 👇🏻
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