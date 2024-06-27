Onlar Erdi Muradına Biz Çıkalım Kerevetine: Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk Evlendi!
Onlar Erdi Muradına Biz Çıkalım Kerevetine: Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk Evlendi!
Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş modacı sevgilisi Zeynep Mayruk'la evlendi! Birçok ünlü ismin akın ettiği düğünde yaşananları sizin için derledik 👇
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Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, uzun yıllardır birlikte olduğu modacı sevgilisi Zeynep Mayruk'a Sevgililer Günü'nde evlenme teklifi etmiş, çift Şubat ayında nişanlanmıştı.
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Bu akşam mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çiftimiz bir ömür birlikteliğe evet diyerek dünyaevine girdi!
İşte o anlar 👇
Çeşme'de evlenen ikili gazetemagazin muhabirlerinin sorularına cevap vererek balayılarını Ayvalık'ta geçeceklerini söyledi.
İşte o anlar 👇
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Çiftin romantik dansları kameralara böyle yansıdı👇
Ünlü birçok ismin katıldığı düğünde ikilinin mutluluğuna ortak oldular!
Alina Boz & Umut Evirgen
Aras Aydın & Melis Birkan
Sarp Akkaya
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Engin Akyürek
Şükrü Özyıldız & Sibil Çetinkaya
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