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Onlar Erdi Muradına Biz Çıkalım Kerevetine: Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk Evlendi!

Onlar Erdi Muradına Biz Çıkalım Kerevetine: Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk Evlendi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 21:39

Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş modacı sevgilisi Zeynep Mayruk'la evlendi! Birçok ünlü ismin akın ettiği düğünde yaşananları sizin için derledik 👇

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Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, uzun yıllardır birlikte olduğu modacı sevgilisi Zeynep Mayruk'a Sevgililer Günü'nde evlenme teklifi etmiş, çift Şubat ayında nişanlanmıştı.

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, uzun yıllardır birlikte olduğu modacı sevgilisi Zeynep Mayruk'a Sevgililer Günü'nde evlenme teklifi etmiş, çift Şubat ayında nişanlanmıştı.

Bu akşam mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çiftimiz bir ömür birlikteliğe evet diyerek dünyaevine girdi!

Bu akşam mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çiftimiz bir ömür birlikteliğe evet diyerek dünyaevine girdi!

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Çeşme'de evlenen ikili gazetemagazin muhabirlerinin sorularına cevap vererek balayılarını Ayvalık'ta geçeceklerini söyledi.

Çeşme'de evlenen ikili gazetemagazin muhabirlerinin sorularına cevap vererek balayılarını Ayvalık'ta geçeceklerini söyledi.

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