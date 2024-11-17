Miss Üniversite Yarışmasında Yarışmacılar Kültürlerini Yansıtan Elbiseleri ve Gösterileri ile Beğeni Topladı

Miss Universe, dünya genelinde büyük bir ilgi ve heyecanla takip edilen, prestijli bir yarışma. Her yıl dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacılar, tacı kazanmak için kıyasıya bir mücadele veriyor. Bu yarışmada, sadece güzellikleriyle değil, aynı zamanda zekaları, liderlik yetenekleri ve sosyal sorumlulukları ile de öne çıkan kadınları ödüllendiriliyor. Bu etkinlik, aynı zamanda katılımcıların kültürlerini, değerlerini ve yeteneklerini dünya çapında sergileme fırsatı da sunuyor. Bu seneki yarışma ise geçtiğimiz gün düzenlendi.
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Danimarka'lı Victoria Kjær Theilvig'in kazandığı yarışma renkli anlara sahne oldu.
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Yarışmacıların kültürlerini yansıtan kıyafetlerle kendi gösterilerini düzenledikleri bölüm beğeni topladı.
İşte o video;
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