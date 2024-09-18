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İstanbul Havalimanı'nda 1100 Liraya Satılan Tavuk Döner Pes Dedirtti

İstanbul Havalimanı'nda 1100 Liraya Satılan Tavuk Döner Pes Dedirtti

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
18.09.2024 - 13:08

Bir zamanların bozuklukla alınan 'gariban dostu' tavuk ekmek döneri de enflasyonla birlikte kendini geliştirdi ve ulaşımı güç hale geldi. Normal fiyatlar yeteri kadar şaşırtmıyor gibi bir de İstanbul Havalimanı'ndan bir görsel geldi. Havaalanlarının pahalı olmasına alışkın kişiler bile bu fiyatlandırmaya anlam veremedi.

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Görüntü şu şekilde... En uygun menü 742 liradan başlıyor ve 1100 liraları geçen seçenekler de mevcut.

Görüntü şu şekilde... En uygun menü 742 liradan başlıyor ve 1100 liraları geçen seçenekler de mevcut.

Gelen tepkiler şu şekilde.

Gelen tepkiler şu şekilde.
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Kahreden bir tespit geldi.

Kahreden bir tespit geldi.
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