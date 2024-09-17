Hayattaki Acı Gerçekleri Yüzümüze Vurarak Tespite Doyuran Kişiler
Hayattaki Acı Gerçekleri Yüzümüze Vurarak Tespite Doyuran Kişiler
Hayat denen yolculuğun tatlı olduğu kadar acı yanları da var. Bazen yüzleşmek istemesek de acı yanı her an karşımıza çıkabiliyor. Tabii hayatın acı ama gerçek yanlarını hiç çekinmeden yüzümüze vuranlar da var.
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Paylaşım şöyleydi.
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Pek çok tespit geldi...
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