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Hayattaki Acı Gerçekleri Yüzümüze Vurarak Tespite Doyuran Kişiler

Hayattaki Acı Gerçekleri Yüzümüze Vurarak Tespite Doyuran Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
17.09.2024 - 16:25

Hayat denen yolculuğun tatlı olduğu kadar acı yanları da var. Bazen yüzleşmek istemesek de acı yanı her an karşımıza çıkabiliyor. Tabii hayatın acı ama gerçek yanlarını hiç çekinmeden yüzümüze vuranlar da var.

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