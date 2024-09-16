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Sosyal Medyada Mutlu Bir Cumartesi Akşamını Paylaşan Kadın Gelen Yorumlara İsyan Etti

Sosyal Medyada Mutlu Bir Cumartesi Akşamını Paylaşan Kadın Gelen Yorumlara İsyan Etti

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
16.09.2024 - 13:18

Sosyal medya diye genellesek de her bir mecranın kendine ait dinamikleri var. Her mecrada hakim olan bir dil ve ruh hali var. Son zamanlarda X'e dönüşen Twitter'da da genel ruh hali olumsuzluk ve yer yer hayatsızlık üzerine. Tabii bir kullanıcı da arkadaşları ve yakınlarıyla geçirdiği mutlu anları paylaştı ama arada gelen yorumlar sinirini bozmaya yetti.

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Paylaşım şöyleydi...

Paylaşım şöyleydi...
twitter.com

Olumlu yorumlar gıpta edenler olduğu kadar şöyle yorumlar da geldi.

Olumlu yorumlar gıpta edenler olduğu kadar şöyle yorumlar da geldi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Yapmacık bulundu...

Yapmacık bulundu...
twitter.com
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Farklı imalar çıkaranlar da oldu.

Farklı imalar çıkaranlar da oldu.
twitter.com

Paylaşımı yapan kişi de bazı yorumlara isyan etti. Siz ne düşünüyorsunuz?

Paylaşımı yapan kişi de bazı yorumlara isyan etti. Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

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