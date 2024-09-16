Sosyal Medyada Mutlu Bir Cumartesi Akşamını Paylaşan Kadın Gelen Yorumlara İsyan Etti
Sosyal Medyada Mutlu Bir Cumartesi Akşamını Paylaşan Kadın Gelen Yorumlara İsyan Etti
Sosyal medya diye genellesek de her bir mecranın kendine ait dinamikleri var. Her mecrada hakim olan bir dil ve ruh hali var. Son zamanlarda X'e dönüşen Twitter'da da genel ruh hali olumsuzluk ve yer yer hayatsızlık üzerine. Tabii bir kullanıcı da arkadaşları ve yakınlarıyla geçirdiği mutlu anları paylaştı ama arada gelen yorumlar sinirini bozmaya yetti.
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Paylaşım şöyleydi...
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Olumlu yorumlar gıpta edenler olduğu kadar şöyle yorumlar da geldi.
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Yapmacık bulundu...
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Farklı imalar çıkaranlar da oldu.
Paylaşımı yapan kişi de bazı yorumlara isyan etti. Siz ne düşünüyorsunuz?
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