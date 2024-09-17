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2 Liraya Çıkan Tavuk Döner Fiyatına İsyan Edilen Paylaşım Ağır Hasar Bıraktı

2 Liraya Çıkan Tavuk Döner Fiyatına İsyan Edilen Paylaşım Ağır Hasar Bıraktı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
17.09.2024 - 17:40

Ülkemiz gıda enflasyonunda dünyanın lider ülkelerinden. Tüm dünyada gıda enflasyonu düşse de Türkiye'de fiyatlar her geçen gün hızla artıyor. Bu da insanlarda geçmiş fiyatlarla kıyas yapma ihtiyacını doğuruyor. Tüm bu hesap kitabın arasına 2012 yılından bir tweet düştü ve fiyat artışları tüm timeline'ı dumura uğrattı.

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Paylaşım şöyle...

Paylaşım şöyle...
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Tavuk döner üzerinden enflasyon hesabı da yapıldı.

Tavuk döner üzerinden enflasyon hesabı da yapıldı.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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