2 Liraya Çıkan Tavuk Döner Fiyatına İsyan Edilen Paylaşım Ağır Hasar Bıraktı

Ülkemiz gıda enflasyonunda dünyanın lider ülkelerinden. Tüm dünyada gıda enflasyonu düşse de Türkiye'de fiyatlar her geçen gün hızla artıyor. Bu da insanlarda geçmiş fiyatlarla kıyas yapma ihtiyacını doğuruyor. Tüm bu hesap kitabın arasına 2012 yılından bir tweet düştü ve fiyat artışları tüm timeline'ı dumura uğrattı.