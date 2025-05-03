onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Türkiye’de En Çok Tüketilen Gazlı İçeceklere Zam Geldi: Yeni Fiyatlar Belli Oldu

Türkiye’de En Çok Tüketilen Gazlı İçeceklere Zam Geldi: Yeni Fiyatlar Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.05.2025 - 15:21

Yaz geldi, sofraların vazgeçilmezi olan gazlı içecekler de zamdan nasibi aldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni fiyat listesini sosyal medya hesabı X’ten paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de en çok tüketilen gazlı içeceklere 5 TL’ye kadar zam geldi.

Türkiye’de en çok tüketilen gazlı içeceklere 5 TL’ye kadar zam geldi.

A’dan Z’ye her kaleme gelen zamdan gazlı içecekler de etkilendi. Gazlı içeceklere 5 TL’ye kadar zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kutu ve 1 litre içecek çeşitlerine 5 liraya kadar zam geldiğini duyurdu.

Yeni fiyat listesi şöyle oldu 👇

Yeni fiyat listesi şöyle oldu 👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
2
2
2
2
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın