Türkiye’de En Çok Tüketilen Gazlı İçeceklere Zam Geldi: Yeni Fiyatlar Belli Oldu
Yaz geldi, sofraların vazgeçilmezi olan gazlı içecekler de zamdan nasibi aldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni fiyat listesini sosyal medya hesabı X’ten paylaştı.
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Türkiye’de en çok tüketilen gazlı içeceklere 5 TL’ye kadar zam geldi.
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Yeni fiyat listesi şöyle oldu 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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