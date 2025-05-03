Türkiye’de En Çok Tüketilen Gazlı İçeceklere Zam Geldi: Yeni Fiyatlar Belli Oldu

A’dan Z’ye her kaleme gelen zamdan gazlı içecekler de etkilendi. Gazlı içeceklere 5 TL’ye kadar zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kutu ve 1 litre içecek çeşitlerine 5 liraya kadar zam geldiğini duyurdu.