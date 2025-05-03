Yüzde 99 İndirimli Gizemli Kutu Tuzağına Dikkat! Banka Hesaplarınız Boşaltılabilir
Son zamanlarda sosyal medyada ‘gizemli kutu’ satışları arttı. İçeriğinin ne olduğu bilinmeyen kutular ‘yüksek fiyatlı hediyeler’ vadediyor. Ancak ‘gizemli kutu’, ‘sürprizlerle dolu paket’ tuzağına dikkat! Dolandırıcılarla karşı karşıya kalabilirsiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dolandırıcıların yeni yöntemi 'gizemli kutu' alışverişleri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dikkat! Dolandırıcıların hedefinde olabilirsiniz. Banka hesabınız boşaltılabilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın