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Yüzde 99 İndirimli Gizemli Kutu Tuzağına Dikkat! Banka Hesaplarınız Boşaltılabilir

Yüzde 99 İndirimli Gizemli Kutu Tuzağına Dikkat! Banka Hesaplarınız Boşaltılabilir

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.05.2025 - 14:24

Son zamanlarda sosyal medyada ‘gizemli kutu’ satışları arttı. İçeriğinin ne olduğu bilinmeyen kutular ‘yüksek fiyatlı hediyeler’ vadediyor. Ancak ‘gizemli kutu’, ‘sürprizlerle dolu paket’ tuzağına dikkat! Dolandırıcılarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

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Dolandırıcıların yeni yöntemi 'gizemli kutu' alışverişleri.

Dolandırıcıların yeni yöntemi 'gizemli kutu' alışverişleri.

Sosyal medyada pek çok kişi ‘gizemli kutu’ alışverişinin mağduru oldu. Başta YouTube olmak üzere pek çok içerik üreticisi içeriğinde ne olduğu belli olmayan gizemli kutuları ekran başında açarak izleyecinin merakını artırıyor. Ancak dolandırıcılar bunu fırsat bildi ve bu kez gizemli kutu dolandırıcılığı başladı. Popüler markaları taklit eden, yüksek fiyatlı hediyeler vadeden gizemli kutu siparişlerine yönelik tüketici şikayetlerinde artış yaşanıyor. Tüketiciler şikayetlerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ile Tüketici Hakem heyetlerine iletiyor. 

Şikayetlerin genelini ise internet sitelerinden satın alınan ürünlerin gönderiminin hiç yapılmaması, iade edilen ürünlerin bedelinin iade edilmemesi, minimum kutu içeriği değerinin altında ürün gönderimi oluşturuyor. 

Söz konusu şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı. Firmalar hakkında da işlem yapılacağı belirtildi.

Dikkat! Dolandırıcıların hedefinde olabilirsiniz. Banka hesabınız boşaltılabilir.

Dikkat! Dolandırıcıların hedefinde olabilirsiniz. Banka hesabınız boşaltılabilir.

Bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, ‘gizemli kutu' olarak bilinen satışlar için tüketicilere uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Kırık, kart bilgilerinin dolandırıcıların eline geçebileceğini belirtti ve şunları dedi: 'Özellikle popüler markaların, giyim firmalarının, işletmelerin isimlerini ve sitelerini taklit ediyorlar ve buradan hediye kazanacaklarını vadediyorlar. Burada, belirli bir kargo ücreti sizden talep ediliyor. Bir yarışmaya, ankete katılacağınız ve bu sayede gizli kutuyu kazanacağınız belirtiliyor. Gizemli kutunun içerisinde de ceket, elbise, pantolon gibi ürünler belirterek yüksek vaatlerde bulunuyorlar. Vatandaşlarımız da bu hediyelere ulaşabilmek için akımın içerisine dahil oluyorlar. Aslına bakarsanız burada tamamen sahte bir siteyle karşı karşıyalar. Ancak, bilindik markaların, giyim firmalarının bire bir taklitlerini geliştirmişler.

 Vatandaşlar, buraya girip üye olduktan sonra her zaman bu yarışmanın galibi oluyorlar. Ankete katıldıktan sonra, ‘Gizli kutuyu kazandınız’ şeklinde bir mesaj geliyor. Olay, bundan sonra meydana geliyor. Zira dolandırıcılar, sizi ikna ettikten sonra kargo ücreti altında sizden 50 TL, bazen 75 TL, bazen 100 TL talep ediyorlar. Sizin kart bilgilerinizi buraya girmenizle birlikte dolandırıcıların veri tabanına bütün banka ve kart bilgileriniz aktarılmış oluyor. Bundan sonraki süreçte sizin adınıza para çekebiliyorlar ve sizi mağdur ediyorlar. Burada ne popüler bir marka söz konusu, ne de çekiliş ya da hediye söz konusu.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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