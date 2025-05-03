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Ayakkabıya Dev Zam Gelebilir Stoklar Tükenebilir! Adidas, Nike, Skechers’tan Ortak Mektup

Ayakkabıya Dev Zam Gelebilir Stoklar Tükenebilir! Adidas, Nike, Skechers’tan Ortak Mektup

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.05.2025 - 11:33

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri dünyayı kasıp kavurdu. Küçük büyük tüm markaları olumsuz etkileyen bu tarifelere ayakkabı devleri isyan bayrağını çekti. Adidas, Nike, Skechers’ın da aralarında bulunduğu markalar Donald Trump’a ortak bir mektup yazdı. Mektupta, işletmelerin kapanma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilerek “ABD’li tüketiciler için ayakkabı stokları yakında tükenebilir” denildi. Öte yandan markalar ayakkabılara dev zam geleceğinin de sinyalini verdi.

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Donald Trump, dev markaları neredeyse iflasa sürükledi.

Donald Trump, dev markaları neredeyse iflasa sürükledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan günü ülkelere karşılıklı esasa dayalı vergi tarifelerini açıkladı. Vergi oranları dünyada büyük ses getirirken dev markaları bile kara kara düşündürttü. Pek çok marka ekonomik sıkıntıya sürüklenirken Adidas, Columbia, Crocs, Nike, Skechers, Toms, Under Armour gibi markalar Trump’a ortak mektup kaleme aldı. Dev ayakkabı üreticileri ve perakendecileri, tarifelerden muaf tutulmayı talep etti. 

Mektupta işletemelerin ciddi maliyet tehdidiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Markalar, 'ABD'nin önde gelen ayakkabı işletmeleri, üreticileri ve perakendecileri olarak, ayakkabı ürünlerini karşılıklılık esasına dayalı tarifelerden muaf tutmanızı rica ediyoruz' dedi.

Siparişler askıya alındı, stoklar tükenebilir, zam gelebilir!

Siparişler askıya alındı, stoklar tükenebilir, zam gelebilir!

Markalar yüzlerce işletmenin kapanma riskiyle karşı karşıya kaldığını belirtti. ABD’li tüketiciler için ayakkabı stoklarının yakında tükenebileceği uyarısında bulunan markalar, ne kadar vergi ödeyeceklerini de açıkladı.

Mektupta, gümrük tarifelerinin mevcutta ayakkabı ürünlerine uygulanan yüksek vergilerin üzerine eklendiği dile getirildi. Birçok Amerikan ayakkabı şirketinin yüzde 150 ila yüzde 220 arasında gümrük vergisi ödemek zorunda kalacağı aktarıldı.

Düşük ve orta gelirli ailelere uygun fiyatlı ayakkabı üreten birçok şirketin yüksek tarifeleri ne absorbe edebileceği ne de maliyetleri tüketiciye yansıtabileceği belirtilen mektupta, tarifelerden muafiyet sağlanmaması halinde bu şirketlerin kepenk indireceği aktarıldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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