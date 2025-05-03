Ayakkabıya Dev Zam Gelebilir Stoklar Tükenebilir! Adidas, Nike, Skechers’tan Ortak Mektup
ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri dünyayı kasıp kavurdu. Küçük büyük tüm markaları olumsuz etkileyen bu tarifelere ayakkabı devleri isyan bayrağını çekti. Adidas, Nike, Skechers’ın da aralarında bulunduğu markalar Donald Trump’a ortak bir mektup yazdı. Mektupta, işletmelerin kapanma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilerek “ABD’li tüketiciler için ayakkabı stokları yakında tükenebilir” denildi. Öte yandan markalar ayakkabılara dev zam geleceğinin de sinyalini verdi.
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Donald Trump, dev markaları neredeyse iflasa sürükledi.
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Siparişler askıya alındı, stoklar tükenebilir, zam gelebilir!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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