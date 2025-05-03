Ayakkabıya Dev Zam Gelebilir Stoklar Tükenebilir! Adidas, Nike, Skechers’tan Ortak Mektup

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan günü ülkelere karşılıklı esasa dayalı vergi tarifelerini açıkladı. Vergi oranları dünyada büyük ses getirirken dev markaları bile kara kara düşündürttü. Pek çok marka ekonomik sıkıntıya sürüklenirken Adidas, Columbia, Crocs, Nike, Skechers, Toms, Under Armour gibi markalar Trump’a ortak mektup kaleme aldı. Dev ayakkabı üreticileri ve perakendecileri, tarifelerden muaf tutulmayı talep etti.

Mektupta işletemelerin ciddi maliyet tehdidiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Markalar, 'ABD'nin önde gelen ayakkabı işletmeleri, üreticileri ve perakendecileri olarak, ayakkabı ürünlerini karşılıklılık esasına dayalı tarifelerden muaf tutmanızı rica ediyoruz' dedi.