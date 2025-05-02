İstanbul’da Sıcaklık 26 Dereceyi Aşacak! Meteoroloji Uzmanı Sıcak Hava İçin Tarih Verdi

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde uzun süredir soğuk ve yağışlı hava kendini gösteriyor. Yaz aylarına adım adım yaklaşırken, ilkbahara hasret kaldık. Dolaplarda kazaklar, montlar, botlar bir sonraki kışa kadar kaldırılmayı beklerken, her geçen gün atkımıza daha fazla sarılır olduk... 'Beni bu havalar mahvetti' dizeleri aklımızda yankılanırken, güneş severler sıcaklıkların ne zaman yükseleceğini merak eder oldu. Yazı bekleyenlere müjdeli haberimiz var.