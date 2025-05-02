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İstanbul’da Sıcaklık 26 Dereceyi Aşacak! Meteoroloji Uzmanı Sıcak Hava İçin Tarih Verdi

İstanbul’da Sıcaklık 26 Dereceyi Aşacak! Meteoroloji Uzmanı Sıcak Hava İçin Tarih Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.05.2025 - 23:19

Ülke genelinde kış mevsimi uzun sürdü; bahar aylarını adeta unuttuk. Bir süredir etkili olan sağanak yağışlı ve soğuk havanın ülkeyi ne zaman terk edeceği merakla beklenirken, sıcak havayı bekleyenlere müjde geldi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'Pazar gününden itibaren sıcaklık artacak' dedi ve başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte sıcaklığın 26 dereceyi aşacağını belirtti.

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"Uzatmalı kışları yaşıyoruz, baharın yüzünü göremedik..."

"Uzatmalı kışları yaşıyoruz, baharın yüzünü göremedik..."

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde uzun süredir soğuk ve yağışlı hava kendini gösteriyor. Yaz aylarına adım adım yaklaşırken, ilkbahara hasret kaldık. Dolaplarda kazaklar, montlar, botlar bir sonraki kışa kadar kaldırılmayı beklerken, her geçen gün atkımıza daha fazla sarılır olduk... 'Beni bu havalar mahvetti' dizeleri aklımızda yankılanırken, güneş severler sıcaklıkların ne zaman yükseleceğini merak eder oldu. Yazı bekleyenlere müjdeli haberimiz var.

"İstanbul'da sıcaklık 26 dereceyi aşacak."

"İstanbul'da sıcaklık 26 dereceyi aşacak."

CNN Türk'e açıklamalarda bulunan meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, pazar gününden itibaren sıcaklıkların artacağını ifade etti. Mısır üzerinden sıcak hava dalgasının geleceğini belirten Şen, “Önümüzdeki hafta yaz havası göreceğiz” dedi. 

Şen, “İzmir 30, Edirne 30, Sakarya 30 ve İstanbul 26 dereceyi geçme ihtimali var. Güneşli olacak, yağmur yok. Yarından itibaren (3 Mayıs Cumartesi) yağmur doğuya çekiliyor. Yozgat, Malatya, Muğla, Ankara’da kuvvetli yağmur var” diye konuştu.

Ülkenin bir kısmında güneş; bir kısmında yağış eksik olmayacak.

Ülkenin bir kısmında güneş; bir kısmında yağış eksik olmayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 3 Mayıs-9 Mayıs tarihleri arası hava tahmin haritasını yayımladı. Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının hafta başında kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 8 derece artacağı tahmin ediliyor” denildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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