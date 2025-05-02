İstanbul’da Sıcaklık 26 Dereceyi Aşacak! Meteoroloji Uzmanı Sıcak Hava İçin Tarih Verdi
Ülke genelinde kış mevsimi uzun sürdü; bahar aylarını adeta unuttuk. Bir süredir etkili olan sağanak yağışlı ve soğuk havanın ülkeyi ne zaman terk edeceği merakla beklenirken, sıcak havayı bekleyenlere müjde geldi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'Pazar gününden itibaren sıcaklık artacak' dedi ve başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte sıcaklığın 26 dereceyi aşacağını belirtti.
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"Uzatmalı kışları yaşıyoruz, baharın yüzünü göremedik..."
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"İstanbul'da sıcaklık 26 dereceyi aşacak."
Ülkenin bir kısmında güneş; bir kısmında yağış eksik olmayacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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