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Cem Küçük, Nagehan Alçı, Şamil Tayyar Arasında Sesler Yükseldi: “Niye Bağırıyorsun Ya?”

Cem Küçük, Nagehan Alçı, Şamil Tayyar Arasında Sesler Yükseldi: “Niye Bağırıyorsun Ya?”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.05.2025 - 22:49

İstanbul’da Bakırköy Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Capacity AVM’nin sahiplerinden “5 milyon dolar haraç istendi” iddiaları TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında tartışıldı. Tartışma sırasında Cem Küçük, Nagehan Alçı ve Şamil Tayyar arasında sesler yükseldi. Nagehan Alçı, Cem Küçük’e “Niye bağırıyorsun?” sözleriyle tepki gösterirken o anlar ekranlara yansıdı.

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Cem Küçük, Nagehan Alçı ve Şamil Tayyar arasında yaşanan tartışmayı buradan izleyebilirsiniz 👇

Şamil Tayyar'dan Cem Küçük'e: "Sen avukatın sözcüsü değilsin."

Şamil Tayyar'dan Cem Küçük'e: "Sen avukatın sözcüsü değilsin."

Gazeteci Şamil Tayyar, Capacity AVM’nin hissedarı M.K.’nın ifadelerinin tekrar okunmasını isterken, Cem Küçük, “Belediyenin açıklaması doğru yanlış demiyorum, avukat da ona karşılık o bina sağlam diyor” sözleriyle araya girdi. 

Şamil Tayyar ise “Sen avukatın sözcüsü değilsin” sözüyle tepki gösterirken Cem Küçük, “Sen de Belediye’nin avukatı değilsin. Niye belediyenin dediği doğru? Adamlar daha üniversiteden aldığı belgeyi ortaya koyamıyor. İki tarafı doğru veya yanlış kabul etmeyeceksin” ifadeleriyle gerilimi artırdı.. 

Bu sırada Nagehan Alçı, Cem Küçük’e “Niye bağırıyorsun ya?” diyerek tepki gösterdi.

Capacity AVM'den "haraç istendi" iddiası.

Capacity AVM'den "haraç istendi" iddiası.

Yeni Şafak'ta bugün (2 Mayıs Cuma) yayımlanan haberde İBB görevlisi bir kişinin Capacity AVM sahiplerinden rüşvet istediği iddia edildi. Mart ayında ise Capacity AVM’ye depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kesilen para cezasının ardından rüşvet iddiaları gündeme gelmişti. 

Bakırköy Belediyesi, bu iddiaları “İftira ve manipülasyon amaçlı yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır” sözleriyle yalanlamıştı. Açıklamada,  Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan bilimsel bir raporun bulunduğu ifade edilmişti. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

“İlgili yapı hakkında 1 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen incelemede, AVM’nin projede belirtilen 2 bin 36 araç kapasitesinin bin 408 araca düşürüldüğü ve otopark alanlarının ticari ünitelere dönüştürüldüğü tespit edilmiştir.

Tespitlerimiz doğrultusunda 24 Haziran 2024’te AVM yönetimine gerekli bildirimlerde bulunulmuş, ancak herhangi bir düzeltme yapılmamıştır.

Ardından 12 Kasım 2024’te Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Yusuf Ayvaz ve Prof. Dr. Barış Servim tarafından bilimsel ve teknik bir rapor hazırlanmıştır.

Raporda, statik projede olması gereken 149 adet betonarme perdenin yerinde bulunmadığı ve kolon boyutlarının projeye uymadığı belirtilmiştir.

Rapora göre, ticari alan kazanmak için yapılan değişikliklerin belediyenin ve ilgili idarelerin bilgisi ve onayı dışında yapıldığı ve binanın deprem dayanıklılığının riske atıldığı tespit edilmiştir.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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