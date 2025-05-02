Cem Küçük, Nagehan Alçı, Şamil Tayyar Arasında Sesler Yükseldi: “Niye Bağırıyorsun Ya?”

Yeni Şafak'ta bugün (2 Mayıs Cuma) yayımlanan haberde İBB görevlisi bir kişinin Capacity AVM sahiplerinden rüşvet istediği iddia edildi. Mart ayında ise Capacity AVM’ye depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kesilen para cezasının ardından rüşvet iddiaları gündeme gelmişti.

Bakırköy Belediyesi, bu iddiaları “İftira ve manipülasyon amaçlı yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır” sözleriyle yalanlamıştı. Açıklamada, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan bilimsel bir raporun bulunduğu ifade edilmişti. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

“İlgili yapı hakkında 1 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen incelemede, AVM’nin projede belirtilen 2 bin 36 araç kapasitesinin bin 408 araca düşürüldüğü ve otopark alanlarının ticari ünitelere dönüştürüldüğü tespit edilmiştir.

Tespitlerimiz doğrultusunda 24 Haziran 2024’te AVM yönetimine gerekli bildirimlerde bulunulmuş, ancak herhangi bir düzeltme yapılmamıştır.

Ardından 12 Kasım 2024’te Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Yusuf Ayvaz ve Prof. Dr. Barış Servim tarafından bilimsel ve teknik bir rapor hazırlanmıştır.

Raporda, statik projede olması gereken 149 adet betonarme perdenin yerinde bulunmadığı ve kolon boyutlarının projeye uymadığı belirtilmiştir.

Rapora göre, ticari alan kazanmak için yapılan değişikliklerin belediyenin ve ilgili idarelerin bilgisi ve onayı dışında yapıldığı ve binanın deprem dayanıklılığının riske atıldığı tespit edilmiştir.”