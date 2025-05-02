Cem Küçük, Nagehan Alçı, Şamil Tayyar Arasında Sesler Yükseldi: “Niye Bağırıyorsun Ya?”
İstanbul’da Bakırköy Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Capacity AVM’nin sahiplerinden “5 milyon dolar haraç istendi” iddiaları TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında tartışıldı. Tartışma sırasında Cem Küçük, Nagehan Alçı ve Şamil Tayyar arasında sesler yükseldi. Nagehan Alçı, Cem Küçük’e “Niye bağırıyorsun?” sözleriyle tepki gösterirken o anlar ekranlara yansıdı.
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Cem Küçük, Nagehan Alçı ve Şamil Tayyar arasında yaşanan tartışmayı buradan izleyebilirsiniz 👇
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Şamil Tayyar'dan Cem Küçük'e: "Sen avukatın sözcüsü değilsin."
Capacity AVM'den "haraç istendi" iddiası.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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