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İstanbul'da Yer Yarıldı! Sarıyer'de Yol Çökmesinin Ardından Doğalgaz Patlaması Meydana Geldi

İstanbul'da Yer Yarıldı! Sarıyer'de Yol Çökmesinin Ardından Doğalgaz Patlaması Meydana Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.05.2025 - 09:30

İstanbul Sarıyer Eski Büyükdere Caddesi’nde saat 02.41’de adeta yer yarıldı! İnşaat çalışması sırasında yaşanan çökmede ölen ya da yaralanan olmaması büyük şans oldu. Doğalgaz sıkışması sonucu küçük çaplı patlama da meydana geldi. Yol trafiğe kapatıldı.

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Yolda meydana gelen çökmenin ardından çok sayıda ekip sevk edildi.

Yolda meydana gelen çökmenin ardından çok sayıda ekip sevk edildi.

Saat 02.41’de meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi. Olayın gece vakti gerçekleşmesi olası can kaybını resmen önledi. Patlamanın ardından doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen küçük çaplı patlama nedeniyle İGDAŞ ekipleri doğalgazı kesti. Yol trafiğe kapatılırken geniş çaplı güvenlik önlemi alındı.

Çökmenin boyutu kameralara yansıdı.

Çökmenin boyutu kameralara yansıdı.

Çökmenin inşaat çalışması sırasında gerçekleştiği ileri sürüldü.

Çöken yol böyle görüntülendi 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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İronici

Ulan İmamoğlu!!!

Füsun Kütük

Tabi tabi İmamoğlu, yolun tarihine bak bakalım kim yapmış 😡

Füsun Kütük

Re.s yol yaptı. YERSEN!