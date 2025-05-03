Garanti Bankası’ndan Yeni Açıklama: Garanti BBVA Şubeleri Cumartesi 17.00’ye Kadar Açık
Garanti Bankası mobil uygulamasında 2 Mayıs Cuma günü yaşanan erişim sıkıntısı giderildi. Garanti BBVA’dan yapılan yeni açıklamada mobil uygulama ve çağrı merkezinin normale döndüğü belirtilirken bugün (3 Mayıs Cumartesi) tüm şubelerin 17.00’ye kadar açık olacağı belirtildi.
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Garanti BBVA mobil uygulamalarında yaşanan erişim sıkıntısı normale döndü.
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“Tüm şubeler Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar açık.”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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