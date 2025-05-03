Garanti Bankası’ndan Yeni Açıklama: Garanti BBVA Şubeleri Cumartesi 17.00’ye Kadar Açık

2 Mayıs Cuma günü saat 00.00’a kadar tüm şubeleri açık olan Garanti Bankası’ndan yeni açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Dijital kanallarımız ve Çağrı Merkezimize erişimin normale döndüğünü ve kanallarımızı tekrar hizmetinize açtığımızı bildirmek isteriz. İşlemlerimizi tüm kanallarımız üzerinden gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz.

Bunlara ek olarak 3 Mayıs Cumartesi günü tüm şubelerimizin 17.00’a kadar açık olacağını da ayrıca bilgilerinize sunarız.

Bu süreçten dolayı üzgün olduğumuzu içtenlikle tekrar ifade eder, anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.”