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Garanti Bankası’ndan Yeni Açıklama: Garanti BBVA Şubeleri Cumartesi 17.00’ye Kadar Açık

Garanti Bankası’ndan Yeni Açıklama: Garanti BBVA Şubeleri Cumartesi 17.00’ye Kadar Açık

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.05.2025 - 09:20

Garanti Bankası mobil uygulamasında 2 Mayıs Cuma günü yaşanan erişim sıkıntısı giderildi. Garanti BBVA’dan yapılan yeni açıklamada mobil uygulama ve çağrı merkezinin normale döndüğü belirtilirken bugün (3 Mayıs Cumartesi) tüm şubelerin 17.00’ye kadar açık olacağı belirtildi.

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Garanti BBVA mobil uygulamalarında yaşanan erişim sıkıntısı normale döndü.

Garanti BBVA mobil uygulamalarında yaşanan erişim sıkıntısı normale döndü.

2 Mayıs Cuma günü Garanti Bankası’nın mobil uygulamasında saatler süren bir erişim sıkıntısı yaşandı. Uygulamaya giren vatandaşlar “İşleminizi gerçekleştiremiyoruz” mesajıyla karşılaşırken akıllara siber saldırı geldi. Ancak Garanti BBVA’dan yapılan açıklamada “Yaşanan kesinti teknik aksaklıktan kaynaklanmakta olup herhangi bir siber saldırı riski barındırmamaktadır” denildi.

“Tüm şubeler Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar açık.”

“Tüm şubeler Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar açık.”

2 Mayıs Cuma günü saat 00.00’a kadar tüm şubeleri açık olan Garanti Bankası’ndan yeni açıklama geldi. 

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Dijital kanallarımız ve Çağrı Merkezimize erişimin normale döndüğünü ve kanallarımızı tekrar hizmetinize açtığımızı bildirmek isteriz. İşlemlerimizi tüm kanallarımız üzerinden gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. 

Bunlara ek olarak 3 Mayıs Cumartesi günü tüm şubelerimizin 17.00’a kadar açık olacağını da ayrıca bilgilerinize sunarız.

Bu süreçten dolayı üzgün olduğumuzu içtenlikle tekrar ifade eder, anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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