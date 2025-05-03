17 Yıldır Korunuyordu: Rasim Ozan Kütahyalı Kendisine Neden Koruma Verildiğini Açıkladı

Rasim Ozan Kütahyalı, geçen günlerde gündeme gelen 'çakarlı araç' olayıyla ilgili konuştu. Bu bağlamda 2008 yılında Emniyet tarafından kendisine koruma verildiğini söyleyen ROK, çakarlı araçların nasıl kullanılacağına da değindi. Ancak ROK'a neden koruma verildiği merak konusu oldu.

ROK, koruma verilme nedenini ise şu sözlerle anlattı:

'2008 senesi, Taraf gazetesi yazarıyım. Emniyetten aradılar dediler ki “DHKP-C sizi listeye yazdı. Ben Deniz Gezmiş, Mahir Çayan ile ilgili ilgili bir yazı yazdım. Ulusalcılardır dedim. ‘Devrimci önderlere ettiğin küfürlerden dolayı…’ sözleriyle DHKP-C beni listeye yazmış. Emniyet ‘Size yakın koruma tahsis edildi. Ciddi tehlike var’ dedi. Bu yüzden çakarlı araç literatürünü iyi biliyorum.

Ben geçenler de Mustafa Kemal mahallesine yakın bir yerde arkadaşımla görüştüm. O günde korumam orada oturuyor. Hakikaten biz yemek yerken bir adam geldi ‘Deniz Gezmiş, Mahir Çayan’a ettiğin lafları unutmadım’ dedi. DHKP-C’den yatıp çıkmış birisiymiş.'