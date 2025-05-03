17 Yıldır Korunuyordu: Rasim Ozan Kütahyalı Kendisine Neden Koruma Verildiğini Açıkladı
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=zSiFo...
Rasim Ozan Kütahyalı, 2008 yılında kendisine Emniyet tarafından neden koruma kararı verildiğini açıkladı. EnSonHaber YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Rasim Ozan Kütahyalı'nın DHKP-C sözleri dikkat çekti. Ancak T24'ten Tolga Şardan, İçişleri Bakanlığı'nın Rasim Ozan Kütahyalı'ya verilen koruma kararını kaldırdığını yazdı.
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Rasim Ozan Kütahyalı'ya neden koruma verildi? ROK'un cevabını buradan izleyebilirsiniz 👇
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Her açıklamasıyla dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı, bu kez kendisine verilen koruma kararıyla gündem oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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