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17 Yıldır Korunuyordu: Rasim Ozan Kütahyalı Kendisine Neden Koruma Verildiğini Açıkladı

17 Yıldır Korunuyordu: Rasim Ozan Kütahyalı Kendisine Neden Koruma Verildiğini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.05.2025 - 10:29

Rasim Ozan Kütahyalı, 2008 yılında kendisine Emniyet tarafından neden koruma kararı verildiğini açıkladı. EnSonHaber YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Rasim Ozan Kütahyalı'nın DHKP-C sözleri dikkat çekti. Ancak T24'ten Tolga Şardan, İçişleri Bakanlığı'nın Rasim Ozan Kütahyalı'ya verilen koruma kararını kaldırdığını yazdı.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=zSiFo...
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Rasim Ozan Kütahyalı'ya neden koruma verildi? ROK'un cevabını buradan izleyebilirsiniz 👇

Her açıklamasıyla dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı, bu kez kendisine verilen koruma kararıyla gündem oldu.

Her açıklamasıyla dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı, bu kez kendisine verilen koruma kararıyla gündem oldu.

Rasim Ozan Kütahyalı, geçen günlerde gündeme gelen 'çakarlı araç' olayıyla ilgili konuştu. Bu bağlamda 2008 yılında Emniyet tarafından kendisine koruma verildiğini söyleyen ROK, çakarlı araçların nasıl kullanılacağına da değindi. Ancak ROK'a neden koruma verildiği merak konusu oldu.

 ROK, koruma verilme nedenini ise şu sözlerle anlattı:

'2008 senesi, Taraf gazetesi yazarıyım. Emniyetten aradılar dediler ki “DHKP-C sizi listeye yazdı. Ben Deniz Gezmiş, Mahir Çayan ile ilgili ilgili bir yazı yazdım. Ulusalcılardır dedim. ‘Devrimci önderlere ettiğin küfürlerden dolayı…’ sözleriyle DHKP-C beni listeye yazmış. Emniyet ‘Size yakın koruma tahsis edildi. Ciddi tehlike var’ dedi. Bu yüzden çakarlı araç literatürünü iyi biliyorum.

Ben geçenler de Mustafa Kemal mahallesine yakın bir yerde arkadaşımla görüştüm. O günde korumam orada oturuyor. Hakikaten biz yemek yerken bir adam geldi ‘Deniz Gezmiş, Mahir Çayan’a ettiğin lafları unutmadım’ dedi. DHKP-C’den yatıp çıkmış birisiymiş.'

Çakarlı araç videosu gündem oldu.

Çakarlı araç videosu gündem oldu.

Geçen günlerde sosyal medyada bir görüntü gündem oldu. Menzil şeyhinin kullandığı çakarlı bir aracın İstanbul Beşiktaş’ta bir kadın tarafından kullanıldığı iddia edildi. Kadın trafikte çakarlı araçla ilerken görüntülenirken aracın plakasının daha önce Menzil tarikatı tarafından kullanıldığı iddia edildi. 

Görüntülerin gündem olmasının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir açıklama yaptı.  Yapılan açıklamada 155 bin 401 lira para cezası kesildiği ifade edildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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