Dünyanın En Misafirperver Şehirleri Belli Oldu: Listede Türkiye’den Sadece Bir Kent Var!
Yurt dışında yaşayanlar dünyanın en misafirperver şehirlerini seçti. InterNations tarafından yapılan araştırmada yabancıların başka bir ülkede nasıl karşılandıkları soruldu. Her ne kadar kendimizi sıcakkanlı ve misafirperver olarak tanıtsak da ne yazık ki Türkiye’den sadece bir şehir listede yer aldı! Üstelik sıralaması da keyfimizi kaçıracak cinsten…
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Yurt dışında yaşayanlara gittikleri ülkelerin ne kadar sıcakkanlı ve misafirperver oldukları soruldu.
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En dost canlısı ve misafirperver kent İspanya'nın Malaga şehri oldu.
İstanbul 53 kent arasında 33’üncü sırada yer aldı: “Halkın size abla, abi demesine şaşırmayın.”
"Türk yemekleri sizi kendine bağlayacaktır."
Dünyanın en misafirperver 53 kentin tamamı ise şöyle 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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