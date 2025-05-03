Dünyanın En Misafirperver Şehirleri Belli Oldu: Listede Türkiye’den Sadece Bir Kent Var!

Yurt dışında yaşayan kişilerin görüşlerini toplayan uluslararası göçmen ağı InterNations, dünyanın en misafirperver şehirleri listesini açıkladı. Dünyanın dört bir yanında yaşayan kişilerin ülkelere ve şehirlere dair görüşleriyle oluşturulan listede Türkiye’den sadece bir kent yer aldı.

Kişilere gittikleri ülkelerin yerel halkının ne kadar arkadaş canlısı olduğu, arkadaş edinmekte zorlanıp zorlanmadıkları ve sosyal hayatlarından memnun olup olmadıkları soruldu. Peki yabancılar en çok hangi ülkenin şehrinde rahat etmiştir sizce?