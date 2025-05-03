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Dünyanın En Misafirperver Şehirleri Belli Oldu: Listede Türkiye’den Sadece Bir Kent Var!

Dünyanın En Misafirperver Şehirleri Belli Oldu: Listede Türkiye’den Sadece Bir Kent Var!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.05.2025 - 13:42

Yurt dışında yaşayanlar dünyanın en misafirperver şehirlerini seçti. InterNations tarafından yapılan araştırmada yabancıların başka bir ülkede nasıl karşılandıkları soruldu. Her ne kadar kendimizi sıcakkanlı ve misafirperver olarak tanıtsak da ne yazık ki Türkiye’den sadece bir şehir listede yer aldı! Üstelik sıralaması da keyfimizi kaçıracak cinsten…

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Yurt dışında yaşayanlara gittikleri ülkelerin ne kadar sıcakkanlı ve misafirperver oldukları soruldu.

Yurt dışında yaşayanlara gittikleri ülkelerin ne kadar sıcakkanlı ve misafirperver oldukları soruldu.

Yurt dışında yaşayan kişilerin görüşlerini toplayan uluslararası göçmen ağı InterNations, dünyanın en misafirperver şehirleri listesini açıkladı. Dünyanın dört bir yanında yaşayan kişilerin ülkelere ve şehirlere dair görüşleriyle oluşturulan listede Türkiye’den sadece bir kent yer aldı. 

Kişilere gittikleri ülkelerin yerel halkının ne kadar arkadaş canlısı olduğu, arkadaş edinmekte zorlanıp zorlanmadıkları ve sosyal hayatlarından memnun olup olmadıkları soruldu. Peki yabancılar en çok hangi ülkenin şehrinde rahat etmiştir sizce?

En dost canlısı ve misafirperver kent İspanya'nın Malaga şehri oldu.

En dost canlısı ve misafirperver kent İspanya'nın Malaga şehri oldu.

Yabancıların yüzde 84'i, yerel halkın arkadaş canlısı olduğunu düşünürken, yüzde 67'si yerel halkla arkadaş olmanın kolay olduğunu söyledi. Katılımcıların yaklaşık yüzde 80'i Malaga'da yerel kültüre alışmanın kolay olduğunu, küresel ortalama olan yüzde 59'dan çok daha yüksek olduğunu söyledi. 

İkinci en dost canlısı ülkesi Meksika seçildi. Yabancıların yüzde 77’si Meksika’da sosyal hayatlarından memnun olduklarını söylerken yüzde 52’si kentte hoş karşılandıklarını vurguladı.

İstanbul 53 kent arasında 33’üncü sırada yer aldı: “Halkın size abla, abi demesine şaşırmayın.”

İstanbul 53 kent arasında 33’üncü sırada yer aldı: “Halkın size abla, abi demesine şaşırmayın.”

Yabancılar İstanbul’u en misafirperver şehirler listesinde 33’üncü sıraya koydu. InterNations, İstanbul’la ilgili şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul'da yaşamanın en güzel yanlarından biri de insanlardır. Türkler sıcakkanlı ve misafirperverdir, her zaman yardım etmeye, yemek paylaşmaya veya bir fincan çay eşliğinde bir sorunu çözmeye hazırdırlar bu da Türkiye'nin dünyadaki en çay seven ülkelerden biri olmasının nedenini açıklar. Halkın size ‘abi’ veya ‘abla’ demesine şaşırmayın bu sadece onların nasıl bağlantı kurduğudur. İstanbul'da kedilere karşı da eşsiz bir sevgi vardır; mahallelerde ve dükkanlarda özgürce dolaşırlar ve değerli sakinler gibi muamele görürler.”

"Türk yemekleri sizi kendine bağlayacaktır."

"Türk yemekleri sizi kendine bağlayacaktır."

Sitede aynı zamanda İstanbul'un yemek severler için cennet olduğu da vurgulandı. 

Türk yemeklerine dair şöyle denildi:

'Taze ekmek, peynir, zeytin, yumurta ve reçellerle geleneksel bir Türk kahvaltısı, güne lezzetli bir başlangıçtır. Peynir veya etle doldurulmuş pullu bir hamur işi olan börek , bir diğer popüler seçenektir. İstanbul'un popüler sokak pazarları taze ürünler, hamur işleri ve tabii ki çayla doludur! Köfte ve kebap gibi et yemekleri mutlaka denenmeli ve baklava, lokum ve künefe gibi tatlılar sizi kendine bağlayacaktır.'

Dünyanın en misafirperver 53 kentin tamamı ise şöyle 👇

Dünyanın en misafirperver 53 kentin tamamı ise şöyle 👇

1. Malaga, İspanya 

2. Meksiko Şehri, Meksika 

3. Alicante, İspanya 

4. Valensiya, İspanya 

5. Ras Al Khaimah, BAE

6. Bangkok, Tayland 

7. Madrid, İspanya 

8. Panama Şehri, Panama

9. Nairobi, Kenya

10. Maskat, Umman 

11. Dubai, BAE

12. Riyad, Suudi Arabistan

13. Melbourne, Avustralya

14. Abu Dabi, BAE

15. Doha, Katar 

16. Auckland, Yeni Zelanda 

17. Kuala Lumpur, Malezya

18. Dublin, İrlanda

19. Sidney, Avustralya

20. Lizbon, Portekiz 

21. Hong Kong, Hong Kong 

22. New York, ABD

23. Brüksel, Belçika 

24. Barselona, ​​İspanya 

25. Cidde, Suudi Arabistan

26. Singapur, Singapur 

27. Roma, İtalya 

 28. Varşova, Polonya 

29. Tokyo, Japonya 

30. Amsterdam, Hollanda

31. Lahey, Hollanda

32. Londra, İngiltere 

33. İstanbul, Türkiye 

34. Milano, İtalya 

35. Cenevre, İsviçre 

36. Toronto, Kanada

37. Budapeşte, Macaristan 

38. Kopenhag, Danimarka 

39. Lüksemburg Şehri, Lüksemburg 

40. Paris, Fransa

41. Düsseldorf, Almanya 

42. Viyana, Avusturya

43. Prag, Çekya

44. Vancouver, Kanada

45. Stockholm, İsveç 

46. ​​Oslo, Norveç 

47. Basel, İsviçre 

48. Köln, Almanya 

49. Zürih, İsviçre 

50. Frankfurt, Almanya 

51. Berlin, Almanya 

52. Hamburg, Almanya 

53. Münih, Almanya

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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