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Dünyanın En Yaşlı İnsanı 115 Yaşında! Doğum Günü Kutlamasına “Ne Bu Tantana” Atarı

Dünyanın En Yaşlı İnsanı 115 Yaşında! Doğum Günü Kutlamasına “Ne Bu Tantana” Atarı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.05.2025 - 19:04 Son Güncelleme: 02.05.2025 - 19:05

İngiltere’de yaşayan Ethel Caterham isimli kadın 115 yaşına basarak dünyanın en yaşlı insanı oldu. Kadın doğum günü partisine “Ne bu tantana' tepkisini verdi. Brezilyalı Inah Canabarro Lucas’ın hayatını kaybetmesinin ardından Ethel, “Dünyanın en yaşlı insanı” unvanını almıştı.

Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/cwy...
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Dünyanın en yaşlı insanı 115 yaşında!

Dünyanın en yaşlı insanı 115 yaşında!

21 Ağustos 1909 yılında doğan Ethel Caterham, Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas'ın ölümünün ardından “Dünyanın en yaşlı insanı” unvanını aldı. İngiltere’de yaşayan Caterham, tam 155 yaşında. Geçen sene doğum günü büyük eğlenceyle kutlanan Caterham neden bu kadar yaygaranın koparıldığını anlamadığını söyleyerek ‘atarı’nı da gerçekleştirmiş oldu. 

Peki Ethel Caterham’ın uzun yaşam sırrı ne?

"Kimseyle tartışmamak, istediğimi yapmak..."

"Kimseyle tartışmamak, istediğimi yapmak..."

Caterham, uzun ömrünün sırrını “Kimseyle tartışmamak, dinlemek ve istediğimi yapmak” olarak açıkladı. 1933 yılında evlenen Caterham’ın eşi bir askerdi. Bu nedenle ülke ülke gezen Caterham, Titanik'in batışını, Birinci Dünya Savaşı'nı, Büyük Buhran'ı ve İkinci Dünya Savaşı'nı yaşadı. 97 yaşına kadar araba kullanan Caterham’ın üç torunu var. Bu üç torunun ise beş çocuğu var.

Caterham aynı zamanda 2020 yılında Covid-19’a yakalanan en yaşlı kişi olmuştu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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