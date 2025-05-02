Dünyanın En Yaşlı İnsanı 115 Yaşında! Doğum Günü Kutlamasına “Ne Bu Tantana” Atarı

Caterham, uzun ömrünün sırrını “Kimseyle tartışmamak, dinlemek ve istediğimi yapmak” olarak açıkladı. 1933 yılında evlenen Caterham’ın eşi bir askerdi. Bu nedenle ülke ülke gezen Caterham, Titanik'in batışını, Birinci Dünya Savaşı'nı, Büyük Buhran'ı ve İkinci Dünya Savaşı'nı yaşadı. 97 yaşına kadar araba kullanan Caterham’ın üç torunu var. Bu üç torunun ise beş çocuğu var.

Caterham aynı zamanda 2020 yılında Covid-19’a yakalanan en yaşlı kişi olmuştu.