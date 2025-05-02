Dünyanın En Yaşlı İnsanı 115 Yaşında! Doğum Günü Kutlamasına “Ne Bu Tantana” Atarı
Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/cwy...
İngiltere’de yaşayan Ethel Caterham isimli kadın 115 yaşına basarak dünyanın en yaşlı insanı oldu. Kadın doğum günü partisine “Ne bu tantana' tepkisini verdi. Brezilyalı Inah Canabarro Lucas’ın hayatını kaybetmesinin ardından Ethel, “Dünyanın en yaşlı insanı” unvanını almıştı.
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Dünyanın en yaşlı insanı 115 yaşında!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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