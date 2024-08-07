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Güney Kore'de Yaşayan Bir Türk Orada da Gündem Olan Yusuf Dikeç Hakkında Yapılan Yorumları Okudu

Güney Kore'de Yaşayan Bir Türk Orada da Gündem Olan Yusuf Dikeç Hakkında Yapılan Yorumları Okudu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 16:24

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Milli atıcımız Yusuf Dikeç, olimpiyat başarısıyla göğsümüzü kabartmakla kalmadı, rahat tavırları ve ekipmansız yaptığı atışla tüm dünyanın dikkatini üzerine çekti bildiğiniz üzere. Hatta Elon Musk bile kendisini sosyal medyadan takip etmeye başladı.

Kaynak: https://youtube.com/shorts/IkqE_-Czyl...
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Tüm dünyada olduğu gibi Güney Kore'de de gündem olan Yusuf Dikeç, Kore'nin en büyük medya kanallarından birinde haber oldu.

Tüm dünyada olduğu gibi Güney Kore'de de gündem olan Yusuf Dikeç, Kore'nin en büyük medya kanallarından birinde haber oldu.

Güney Kore'de yaşayan ve oradaki yaşam ile ilgili videolar paylaşan bir Türk, Kore'de Yusuf Dikeç hakkında söylenenleri paylaştı.

Güney Kore'de yaşayan ve oradaki yaşam ile ilgili videolar paylaşan bir Türk, Kore'de Yusuf Dikeç hakkında söylenenleri paylaştı.

İşte o video;

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