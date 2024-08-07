Güney Kore'de Yaşayan Bir Türk Orada da Gündem Olan Yusuf Dikeç Hakkında Yapılan Yorumları Okudu

Milli atıcımız Yusuf Dikeç, olimpiyat başarısıyla göğsümüzü kabartmakla kalmadı, rahat tavırları ve ekipmansız yaptığı atışla tüm dünyanın dikkatini üzerine çekti bildiğiniz üzere. Hatta Elon Musk bile kendisini sosyal medyadan takip etmeye başladı.