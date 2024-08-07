Olimpiyat Gururumuz Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan Atıcılık Takımı ile Birlikte Anıtkabir’i Ziyaret Etti

2024 Paris Olimpiyatları'nda farklı branşlardan pek çok sporcumuz ter döküyor. Çabalarıyla her biri, ülkemize gurur yaşatmak ve madalya ile dönmek için ellerinden geleni yapıyor.
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Ülkemize gümüş madalya ile dönen Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, atıcılık takımı ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.
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Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan takımımız, Atamızın huzuruna karanfil bıraktı.
İşte o anlar;
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