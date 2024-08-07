Görüş Bildir
Haberler
Video
Esra Yıldız Kahraman Maçın Ardından Yaptığı İşaretle Rakibi Hakkındaki Cinsiyet Tartışmalarına Gönderme Yaptı

Esra Yıldız Kahraman Maçın Ardından Yaptığı İşaretle Rakibi Hakkındaki Cinsiyet Tartışmalarına Gönderme Yaptı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 23:43

İçerik Devam Ediyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman, yarı finalde Tayvanlı Lin Yu Ting'le karşı karşıya geldi.  Maçı Kaybeden Kahraman ülkemize, bronz madalya ile dönüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tayvanlı Lin Yu-ting, Paris Olimpiyatları'nda cinsiyet anlaşmazlığının merkezindeki iki boksörden biri bildiğiniz üzere.

Tayvanlı Lin Yu-ting, Paris Olimpiyatları'nda cinsiyet anlaşmazlığının merkezindeki iki boksörden biri bildiğiniz üzere.

Milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman "XX" işareti yaparak rakibi hakkındaki cinsiyet tartışmalarına gönderme yaptı.

Milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman "XX" işareti yaparak rakibi hakkındaki cinsiyet tartışmalarına gönderme yaptı.

Kahraman'ın o hareketi dünya çapında viral oldu.

Kahraman'ın o hareketi dünya çapında viral oldu.
twitter.com

İşte o anlar;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
41
8
5
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın