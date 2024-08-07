Esra Yıldız Kahraman Maçın Ardından Yaptığı İşaretle Rakibi Hakkındaki Cinsiyet Tartışmalarına Gönderme Yaptı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman, yarı finalde Tayvanlı Lin Yu Ting'le karşı karşıya geldi. Maçı Kaybeden Kahraman ülkemize, bronz madalya ile dönüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tayvanlı Lin Yu-ting, Paris Olimpiyatları'nda cinsiyet anlaşmazlığının merkezindeki iki boksörden biri bildiğiniz üzere.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman "XX" işareti yaparak rakibi hakkındaki cinsiyet tartışmalarına gönderme yaptı.
Kahraman'ın o hareketi dünya çapında viral oldu.
İşte o anlar;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın