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Kaptan Eda Erdem'in Brezilya Maçından Sonra Etrafa Hüzünlü Bir Şekilde Baktıktan Sonra Sahadan Ayrıldığı Anlar

Kaptan Eda Erdem'in Brezilya Maçından Sonra Etrafa Hüzünlü Bir Şekilde Baktıktan Sonra Sahadan Ayrıldığı Anlar

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 10:24

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Filenin Sultanları geçtiğimiz gün, bronz madalya mücadelesi için Brezilya ile karşı karşıya geldi. Sultanlarımızın kıyasıya verdiği mücadele maalesef galibiyetle sonuçlanmadı ve olimpiyatlardan 4. olarak ayrıldık.

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Kaptan Eda Erdem'in maçın ardından etrafa son kez bir baktığı ve ceketini alıp hüzünlü bir şekilde sahadan ayrıldığı anlar, bir taraftar tarafından paylaşıldı.

Kaptan Eda Erdem'in maçın ardından etrafa son kez bir baktığı ve ceketini alıp hüzünlü bir şekilde sahadan ayrıldığı anlar, bir taraftar tarafından paylaşıldı.

Son olimpiyat maçına çıkan Eda Erdem'in o anları voleybolseverleri duygulandırdı.

Son olimpiyat maçına çıkan Eda Erdem'in o anları voleybolseverleri duygulandırdı.

İşte o anlar;

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