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Seyircinin Gözünden Kaçmadı: Satarelli Maçın Heyecanıyla Sahanın Kenarında Kalan Gizem Örge'yi Sahaya Fırlattı

Seyircinin Gözünden Kaçmadı: Satarelli Maçın Heyecanıyla Sahanın Kenarında Kalan Gizem Örge'yi Sahaya Fırlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 20:20

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Filenin Sultanları bugün Brezilya ile karşı karşıya geldi. Kıyasıya geçen bronz madalya mücadelesinin galibi Brezilya oldu. Filenin Sultanları olimpiyatlara 4. olarak veda etti.

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Son derece heyecanlı geçen maçta hem oyuncular hem Daniele Santarelli hem de seyirciler büyük heyecan yaşadı.

Son derece heyecanlı geçen maçta hem oyuncular hem Daniele Santarelli hem de seyirciler büyük heyecan yaşadı.

Daniele Santarelli'nin maçın heyecanıyla Gizem Örge'yi sahaya fırlattığı anlar seyircilerin dikkatinden kaçmadı.

Daniele Santarelli'nin maçın heyecanıyla Gizem Örge'yi sahaya fırlattığı anlar seyircilerin dikkatinden kaçmadı.

İşte o anlar;

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