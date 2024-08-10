Seyircinin Gözünden Kaçmadı: Satarelli Maçın Heyecanıyla Sahanın Kenarında Kalan Gizem Örge'yi Sahaya Fırlattı

Filenin Sultanları bugün Brezilya ile karşı karşıya geldi. Kıyasıya geçen bronz madalya mücadelesinin galibi Brezilya oldu. Filenin Sultanları olimpiyatlara 4. olarak veda etti.
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Son derece heyecanlı geçen maçta hem oyuncular hem Daniele Santarelli hem de seyirciler büyük heyecan yaşadı.
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Daniele Santarelli'nin maçın heyecanıyla Gizem Örge'yi sahaya fırlattığı anlar seyircilerin dikkatinden kaçmadı.
İşte o anlar;
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