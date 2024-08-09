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Kıbrıs Doğumlu Sporcumuz Buse Savaşkan Başarısını Adıyaman'da Hayatını Kaybeden Şampiyona Meleklere Adadı

Kıbrıs Doğumlu Sporcumuz Buse Savaşkan Başarısını Adıyaman'da Hayatını Kaybeden Şampiyona Meleklere Adadı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 16:31

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6 Şubat günü yaşadığımız deprem felaketinde en çok canımızı yakan olaylardan biri de, Kıbrıs'tan voleybol maçı için Adıyaman'a gelen öğrencilerin, kaldıkları ihmaller zinciriyle dolu İsias Otel'de hayatlarını kaybetmesi oldu.

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Kıbrıs doğumlu olan milli atletimiz Buse Savaşkan, 'Şampiyon Melekler'i unutmadı.

Kıbrıs doğumlu olan milli atletimiz Buse Savaşkan, 'Şampiyon Melekler'i unutmadı.

"Belki onların da hedefleri vardı, onlar da başarmak istiyordu." diyen Savaşkan, başarısını Şampiyon Melekler'e adadı.

"Belki onların da hedefleri vardı, onlar da başarmak istiyordu." diyen Savaşkan, başarısını Şampiyon Melekler'e adadı.

İşte o konuşma;

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