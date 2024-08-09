Kıbrıs Doğumlu Sporcumuz Buse Savaşkan Başarısını Adıyaman'da Hayatını Kaybeden Şampiyona Meleklere Adadı

6 Şubat günü yaşadığımız deprem felaketinde en çok canımızı yakan olaylardan biri de, Kıbrıs'tan voleybol maçı için Adıyaman'a gelen öğrencilerin, kaldıkları ihmaller zinciriyle dolu İsias Otel'de hayatlarını kaybetmesi oldu.