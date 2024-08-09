Kıbrıs Doğumlu Sporcumuz Buse Savaşkan Başarısını Adıyaman'da Hayatını Kaybeden Şampiyona Meleklere Adadı

6 Şubat günü yaşadığımız deprem felaketinde en çok canımızı yakan olaylardan biri de, Kıbrıs'tan voleybol maçı için Adıyaman'a gelen öğrencilerin, kaldıkları ihmaller zinciriyle dolu İsias Otel'de hayatlarını kaybetmesi oldu.
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Kıbrıs doğumlu olan milli atletimiz Buse Savaşkan, 'Şampiyon Melekler'i unutmadı.
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"Belki onların da hedefleri vardı, onlar da başarmak istiyordu." diyen Savaşkan, başarısını Şampiyon Melekler'e adadı.
İşte o konuşma;
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