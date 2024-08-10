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Yeni Zelandalı Sporcu Paris'te Kazandığı Madalya ile Önceki Olimpiyat Madalyalarının Ağırlığını Karşılaştırdı

Yeni Zelandalı Sporcu Paris'te Kazandığı Madalya ile Önceki Olimpiyat Madalyalarının Ağırlığını Karşılaştırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 18:35

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2024 Paris Olimpiyatları tüm hızıyla devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından gelen atletlerin gösterdiği üstün performanslar, izleyenlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

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Son 3 olimpiyattan da madalya ile dönen Yeni Zelandalı sporcu Tyla Nathan-Wong, kazandığı tüm madalyaları tartıp ağırlıklarını karşılaştırdı.

Son 3 olimpiyattan da madalya ile dönen Yeni Zelandalı sporcu Tyla Nathan-Wong, kazandığı tüm madalyaları tartıp ağırlıklarını karşılaştırdı.

Sporcunun videosuna "Madalyalarını göstermek için ilginç bir yol bulmuş" yorumları yapıldı.

Sporcunun videosuna "Madalyalarını göstermek için ilginç bir yol bulmuş" yorumları yapıldı.

İşte o video;

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