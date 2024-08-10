Yeni Zelandalı Sporcu Paris'te Kazandığı Madalya ile Önceki Olimpiyat Madalyalarının Ağırlığını Karşılaştırdı

2024 Paris Olimpiyatları tüm hızıyla devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından gelen atletlerin gösterdiği üstün performanslar, izleyenlere unutulmaz anlar yaşatıyor.
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Son 3 olimpiyattan da madalya ile dönen Yeni Zelandalı sporcu Tyla Nathan-Wong, kazandığı tüm madalyaları tartıp ağırlıklarını karşılaştırdı.
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Sporcunun videosuna "Madalyalarını göstermek için ilginç bir yol bulmuş" yorumları yapıldı.
İşte o video;
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