Antalya'da Bir Motosiklet Sürücüsünün Bir Anlık Dalgınlıkla Yaptığı İlginç Kaza Bir Aracın Kamerasına Yansıdı

Trafikteki bir saniyelik dikkat dağınıklığı, tahmin edilenden çok daha büyük felaketlere yol açabilir ve bu sadece sürücüyü değil tüm trafiği tehlikeye atar. Bu nedenle, trafikte her zaman uyanık ve dikkatli olmak, hem kendi güvenliğimiz hem de çevremizdekilerin güvenliği için hayati öneme sahip.
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Antalya'da bir anlık dalgınlıkla bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü dalgınlığının bedelini çok ucuz atlattı.
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O ilginç kaza anı, bir sürücünün kamerasına anbean yansıdı.
İşte o kaza;
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