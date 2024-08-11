Görüş Bildir
Haberler
Video
Erkekler Yüksek Atlama Dalında Yarışan Yeni Zelandalı Sporcunun Atlayışı Sosyal Medyanın Diline Düştü

Erkekler Yüksek Atlama Dalında Yarışan Yeni Zelandalı Sporcunun Atlayışı Sosyal Medyanın Diline Düştü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 15:00

İçerik Devam Ediyor

2024 Paris Olimpiyatları tüm heyecanıyla devam ediyor. Sona yaklaşılan olimpiyatlarda, birbirinden etkileyici performansların yanında pek çok ilginç an da yaşandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yüksek Atlama dalında yarışan Yeni Zelandalı sporcu Hamish Kerr'in performansı sosyal medyanın diline düştü.

Yüksek Atlama dalında yarışan Yeni Zelandalı sporcu Hamish Kerr'in performansı sosyal medyanın diline düştü.

Ter ayağına denk gelince atlayışını yarıda kesen Kerr, bu atlayışın ardından yaptığı atlayışla altın madalyanın sahibi oldu.

Ter ayağına denk gelince atlayışını yarıda kesen Kerr, bu atlayışın ardından yaptığı atlayışla altın madalyanın sahibi oldu.

İşte o atlayış;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın