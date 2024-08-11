Erkekler Yüksek Atlama Dalında Yarışan Yeni Zelandalı Sporcunun Atlayışı Sosyal Medyanın Diline Düştü

2024 Paris Olimpiyatları tüm heyecanıyla devam ediyor. Sona yaklaşılan olimpiyatlarda, birbirinden etkileyici performansların yanında pek çok ilginç an da yaşandı.
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Yüksek Atlama dalında yarışan Yeni Zelandalı sporcu Hamish Kerr'in performansı sosyal medyanın diline düştü.
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Ter ayağına denk gelince atlayışını yarıda kesen Kerr, bu atlayışın ardından yaptığı atlayışla altın madalyanın sahibi oldu.
İşte o atlayış;
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