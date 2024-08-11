Onun İçin Sadece Çarşambaydı: Bir Youtuber Milli Atıcımız Yusuf Dikeç'in Olimpiyat Gününü Canlandırdı

'2.'leri kimse hatırlamaz' sözünü çürüten sporcumuz Yusuf Dikeç, hala tüm dünyanın gündeminde bildiğiniz üzere. Olimpiyatlara damgasını vuran milli atıcımızın legosundan, tişörtlerine birçok ürünü yapıldı, Elon Musk, Tom Hardy gibi dünyaca ünlü isimlerin beğenisini topladı.