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Onun İçin Sadece Çarşambaydı: Bir Youtuber Milli Atıcımız Yusuf Dikeç'in Olimpiyat Gününü Canlandırdı

Onun İçin Sadece Çarşambaydı: Bir Youtuber Milli Atıcımız Yusuf Dikeç'in Olimpiyat Gününü Canlandırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 13:37

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'2.'leri kimse hatırlamaz' sözünü çürüten sporcumuz Yusuf Dikeç, hala tüm dünyanın gündeminde bildiğiniz üzere. Olimpiyatlara damgasını vuran milli atıcımızın legosundan, tişörtlerine birçok ürünü yapıldı, Elon Musk, Tom Hardy gibi dünyaca ünlü isimlerin beğenisini topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-LQjM...
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Youtuber Vinny LoCasto da Yusuf Dikeç'in müsabaka gününü canlandırdığı bir video çekti.

Youtuber Vinny LoCasto da Yusuf Dikeç'in müsabaka gününü canlandırdığı bir video çekti.

Yusuf Dikeç için sıradan bir günmüş gibi görünen o anları canlandıran Yotuber'ın videosu beğeni topladı.

Yusuf Dikeç için sıradan bir günmüş gibi görünen o anları canlandıran Yotuber'ın videosu beğeni topladı.

İşte o video;

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